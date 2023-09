Diputado paraguayo pide armarse por posible conflicto bélico con Argentina

jueves 21 de septiembre de 2023 | 10:08hs.

Rubén Rubin, diputado nacional de Paraguay, realizó un discurso en la Cámara de diputados del vecino país en el que planteó la hipótesis de un conflicto bélico entre Argentina y Paraguay, y en ese marco pidió al gobierno de su país "armar a la defensa nacional con misiles de alcance regional". El planteo del diputado del partido Hagamos surge en medio de la tensión entre ambos países por los peajes en la hidrovía Paraná-Paraguay y por el uso de la energía de Yacyretá.

"Paraguay":

Por comentarios del diputado Rubén Rubin sobre Argentina pic.twitter.com/5n3Lk5y9XL — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 21, 2023

Según publicó el sitio de noticias asunceno UltimaHora.com, el Legislador también se exployó al respecto en radio Monumental 1080 AM de Asunción. “Acá no es tanto el tema de cuántos soldados tenemos, pero sí de tecnología, misiles que alcancen a zonas claves de la región y que protejan nuestros recursos. Eso también le da herramientas a Cancillería para negociar”, fueron algunas de sus expresiones.

También, se preguntó: "¿De qué me sirve mejores escuelas y hospitales si no tenemos la capacidad de defender esos edificios o de defender nuestras fronteras, hidroeléctricas o acuíferos?”. El legislador criticó que se haya malinterpretado sus palabras y dijo que no habló de ningún conflicto en particular. Sobre sus declaraciones donde mencionó la palabra guerra fue una respuesta a un colega que le antecedió y que refirió que no iría a la guerra por su país.

“Era un debate abierto con colegas sobre defensa nacional y no estábamos hablando de ningún conflicto en particular. En ese contexto, el colega que habló antes dijo que no se iría a la guerra por su país y luego me toca a mí hacer el uso de la palabra y digo que yo sí iría”, dijo Rubin a la emisora radial.

Posteriormente, empezó a argumentar por qué es importante invertir en defensa nacional. “Ahí la palabra clave es Argentina. Yo no dije que iría a la guerra contra X país, eso sí es fuerte. Eso agregaron los medios digitales del mundo”, acotó.

Sin embargo, afirmó que “con una buena fuerza de defensa nacional por lo menos me van a tratar de igual a igual (en negociaciones)”. “Yo en ningún momento utilizo la palabra ‘atacar’, yo quiero que mi país tenga la capacidad de defensa nacional”, finalizó el diputado.