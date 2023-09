Eurnekian retó a Milei y le pidió que “se calle la boca”

jueves 21 de septiembre de 2023 | 6:02hs.

El dueño de Corporación América, Eduardo Eurnekian, volvió a pronunciarse ayer sobre el candidato presidencial Javier Milei y sus ideas de dolarización. Y también repitió sus críticas a la posición del libertario sobre el Papa Francisco.

“Sabemos que no tenemos moneda, está bien. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a buscar otra moneda? La americana, la traemos, no la traemos y la generamos nosotros, hacemos un sacrificio y tenemos el orgullo de decir que no tenemos moneda”, dijo Eurnekian, ante la prensa que lo consultó sobre el candidato que hasta hace poco tiempo gozaba de la simpatía del empresario, y sentenció tajante: “!Pará viejo! Eso es algo que tenemos que decidir nosotros, tengamos un orden, una disciplina, dolarizar es secundario”.

Eurnekian, quien tiene la concesión de los principales aeropuertos de la Argentina, volvió a referirse a los dichos de Milei sobre el Papa. “Al Papa le tengo respeto y somos muchos los que le tenemos respeto, y muchos en el mundo, entonces no tiene que arrogarse él el derecho de opinar del Papa, que se calle la boca”, dijo.