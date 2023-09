Ante Georgieva, Alberto Fernández pidió cambiar los estatutos del FMI

miércoles 20 de septiembre de 2023 | 6:02hs.

El presidente Alberto Fernández pidió ayer “cambiar los estatutos del Fondo Monetario Internacional” (FMI) y dijo que “hay que dejar de preocuparse y hacer lo que hay que hacer para que no haya pobres” en el mundo.

Al participar del foro “Hacia una Arquitectura Financiera Internacional Justa” que encabezó el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y ante la presencia de la titular del FMI, Kristalina Georgieva, el jefe de Estado argentino criticó la “falta de alternativas” que ese organismo de crédito les da a países sobre endeudados como Argentina.

“Cuando buscamos en el FMI las alternativas son pocas. A pesar de la crisis climática, no hubo una quita, porque el Fondo lo tiene prohibido en sus estatutos, nos siguen tratando como si la Argentina estuviera plena, y no está”, reflexionó.

Fernández recordó a los mandatario presentes que la deuda con el FMI fue tomada “irresponsablemente” por la administración de Mauricio Macri y que el organismo otorgó el préstamo “para ayudar a un partido político”, en referencia a Juntos por el Cambio (JxC).

Además subrayó que “los intereses de la deuda crecen a la par de las tasas de la FED de los Estados Unidos, que lo hace para contener la inflación interna, pero eso me repercute a Argentina como deudora del Fondo”.

Retomando una crítica que ha realizado desde hace años, el titular del Ejecutivo dijo que los “Derechos Especiales de Giro para que queden en bolsillos de los que no necesitan, no tiene sentido” y pidió que se enfoquen en los países de Renta Media que “concentran el 60% de los pobres del mundo y están en un limbo”.

“Solo en Manhattan se usa más electricidad que en África, si no nos avergüenza ese dato, no discutamos más. El mundo es profundamente injusto, dejen de preocuparse y hagan lo que hay que hacer para que no haya pobres”, disparó.

Fernández finalizó alertando sobre la intervención de los fondos de inversión en alimentos: “Se especula con esos precios y eso es especular con el hambre de la humanidad”.

Lula alertó por aventureros

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró ayer al abrir las deliberaciones de la Asamblea General de la ONU que “el neoliberalismo ha empeorado la desigualdad económica y política que aqueja a las democracias actuales”, y alertó que “entre sus escombros surgen aventureros de extrema derecha que niegan la política y venden soluciones tan fáciles como equivocadas”.

Lula enumeró una serie de conflictos y orígenes de las crisis que aquejan al planeta, entre ellos la pandemia de Covid-19, el cambio climático, la inseguridad alimentaria, el racismo y la intolerancia, y luego razonó: “Si tuviéramos que resumir estos desafíos en una sola palabra, sería desigualdad”.

También enfatizó que “en Guatemala existe el riesgo de un golpe de Estado que impediría que el ganador de las elecciones democráticas asumiera el cargo”, y en otro orden aseguró que “la guerra en Ucrania expone nuestra incapacidad colectiva para hacer prevalecer los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”.

En el comienzo de su discurso recordó que hace 20 años habló en el foro y se mostró confiado en que la humanidad sortearía todos los problemas que la aquejaban, aún cuando “en ese momento, el mundo aún no se había dado cuenta de la gravedad de la crisis climática”, que “llama a nuestras puertas, destruye nuestros hogares, nuestras ciudades, nuestros países, mata e impone pérdidas y sufrimientos a nuestros hermanos, especialmente a los más pobres”.

“Vuelvo hoy para decir que mantengo mi confianza inquebrantable en la humanidad”, afirmó, pero señaló que “el hambre, tema central de mi discurso en este Parlamento Mundial hace 20 años, afecta hoy a 735 millones de seres humanos, que se van a dormir esta noche sin saber si tendrán qué comer mañana”. Y agregó “los 10 mayores multimillonarios tienen más riqueza que el 40% más pobre de la humanidad”.



Biden, a favor de nuevas reformas

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió ayer renovar esfuerzos para reformar el Consejo de Seguridad de la ONU, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para hacerlos más representativos y mejorar la llegada de ayuda a países en desarrollo, al dirigirse a los líderes mundiales reunidos en la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Ante una audiencia que incluía al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y el vicepresidente chino, Biden instó a detener la “agresión descarnada” de Rusia en Ucrania para disuadir invasiones de otros países en el futuro y dijo que su gobierno buscaba mejorar su competencia con China para evitar que degenerara en una guerra.

En su discurso, el presidente demócrata y aspirante a la reelección el año próximo sostuvo que los países debían “acelerar sus compromisos para que nadie se quede atrás”, y reafirmó su intención de “reformar y ampliar el Banco Mundial”. “Vamos a ampliar su financiación para los países renta baja y media”, dijo, y aseguró que modificar estas instituciones multilaterales establecidas después de la Segunda

Guterres propuso reformular las instituciones