Metacrilato a la vista: escándalo por las fotos de la esposa de Lotocki en microbikini

martes 19 de septiembre de 2023 | 10:15hs.

En medio del gran repudio social hacia Aníbal Lotocki, su esposa se convirtió en el centro de la escena luego de que se viralizaran sus fotos y videos con poca ropa. Los fanáticos de Silvina Luna recorrieron sus fotos de instagram y encontraron posteos alarmantes, y le anticiparon que su vida está en peligro por las sustancias que le habrían inyectado en los glúteos.

Las sospechas se originaron por varias imágenes en el gym o en microbikini donde se ven unos moretones parecidos a los que denunciaron las mujeres que acusaron al cirujano de mala praxis. “¿Qué vas a hacer cuando te des cuenta de que te pusieron cemento?”, le preguntó una usuaria, y la respuesta de María José Favarón fue contundente: “¿Te preocupa la vida ajena? Tomate un reliverán si tenés nauseas”.

Otras personas también le trasladaron sus opiniones sobre lo que transmitían las publicaciones. “Lotocki no te debe querer nada... para ponerte esos dos yesos atrás”, “¿Te podés sentar bien con esas dos cosas? ¡Qué deformidad!”, “Preparando el cuerpito para la diálisis... no hay escapatoria”, “Te dejó el mismo trasero que a Silvina. Ojalá no te pase lo mismo que a ella”, “Le falta un poco de trasero a ese metacrilato”, aseguraron.

Las fotos de María José Favarón que generaron preocupación. (Foto: instagram @majofavaron_ok)