Ante la ONU, Alberto defendió la inversión estatal en ciencia

martes 19 de septiembre de 2023 | 6:02hs.

El presidente Alberto Fernández participó ayer de la Cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se desarrolla en las Naciones Unidas, espacio en el que sostuvo que “colocar a la ciencia como variable de ajuste conduce al atraso económico”.



Convocado por el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, para revisar las metas climáticas de la agenda 2030, el jefe de Estado argentino disertó en el panel “Agentes del Cambio: La aplicación de la ciencia, la tecnología, la innovación y los datos para una acción transformadora”.



Fernández reiteró lo dicho días atrás en la reciente Cumbre del G-77 en La Habana: “La existencia de monopolios tecnológicos, la aplicación de medidas coercitivas unilaterales y la laxitud de los compromisos en torno a la transferencia de tecnologías en términos favorables, terminan por obstaculizar el progreso tecnológico” de los países. Luego de destacar que los logros científico-tecnológicos han sido “esenciales” para superar la crisis de la Covid-19, estimó que también lo son para una “ recuperación transformadora con mayor igualdad y sostenibilidad ambiental”



“La transformación que nos exigen los ODS no será posible sin un esfuerzo sostenido para cerrar las brechas tecnológicas entre los países desarrollados y los países en desarrollo”, apuntó. En un claro gesto en defensa de la ciencia, el jefe de Estado señaló que ese es “uno de los sectores que más padecen la inestabilidad política, económica e institucional”.



“Cuando se desarman políticas para el desarrollo satelital el país desaprende y retrocede. Colocar a la ciencia como variable de ajuste es lo que conduce al atraso económico, a la fuga de talentos y al subdesarrollo en general”, afirmó.



Destacó que “no hay experiencia en el mundo en la que haya desarrollo genuino sin una apuesta por la inversión en ciencia tanto desde lo público como también de lo privado. Las tecnologías más complejas, como la aeronavegación o lo espacial entre muchas otras, han sido impulsadas por el Estado en las primeras etapas”.



“Queremos lograr en la Argentina, y en el mundo, que se genere empleo digno y con derechos. Queremos integrarnos a las cadenas globales de valor. No queremos competir para localizar inversiones que deterioren los derechos y los salarios de los trabajadores y trabajadoras. Tampoco queremos competir para localizar inversiones que no cuiden el ambiente”, dijo al referirse a lo que sucede en el país.



Resaltó que se ha incrementado la inversión en el sector científico-tecnológico y que se está trabajando “en un Plan Nacional de Ciencia y Tecnología hacia el 2030 seguros de que la ciencia y la tecnología son un factor determinante para transitar una senda de desarrollo y soberanía”.



Reunión con empresarios

Fernández se reunió ayer con representantes de empresas con intereses en Argentina, por la tarde asistió a su primera intervención en la ONU, donde se reunió con el secretario general de la ONU, António Guterres, para terminar la jornada con una cena de trabajo con sus pares de Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y de la Unión Africana.Bajo una intensa lluvia en Nueva York, el jefe de Estado llegó puntual a la reunión que se desarrolló en la sede que el Council of the Americas posee en la tradicional avenida Park Avenue.



Según pudo saber Télam, la reunión se inició con un encuentro privado con la CEO del Council, Susan Segal, y continuó con un encuentro más extendido en el que el mandatario respondió preguntas de los asistentes. Luego, Fernández se reunió con la congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortéz, quién días atrás denunció ante el Congreso vínculos y prebendas entre un juez de la Corte Suprema y fondos “buitre” que litigaron contra Argentina.

Reunión por una acusación a fondos buitre

El presidente Alberto Fernández mantuvo ayer una reunión con la legisladora estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez, quien días atrás se hizo eco de una investigación periodística en la que se señalaban vínculos y prebendas entre un juez de la Corte Suprema norteamericana y fondos buitre que litigaron contra la Argentina.



El encuentro se realizó en la sede del Consulado argentino en Nueva York, donde el jefe de Estado y la congresista dialogaron por 45 minutos para intercambiar miradas sobre las denuncias que pesan sobre el máximo tribunal de los Estados Unidos por contactos con el magnate Paul Singer.



“Se dialogó sobre la posibilidad de profundizar la investigación y los diversos caminos de acción que Argentina puede tomar para impulsar la investigación”, comentó una fuente de la Presidencia a Télam, único medio en el lugar.



La reunión, que se desarrolló en tono cordial, cobra especial relevancia porque en el Gobierno encuentran ecos entre la situación en la cúspide del Poder Judicial estadounidense con la causa que en la Argentina se conoce como ‘Lago Escondido’, que investiga a jueces por la recepción de presuntas dádivas a partir de un viaje VIP a la Patagonia.



Respecto del encuentro de ayer, que se realizó en español, el Presidente mostró su apoyo a lo investigado y transmitió a su interlocutora que en la Argentina se evaluará si el país puede “accionar” en Estados Unidos.



Según trascendió, la cuestión de la injerencia de los fondos buitre en las finanzas de los Estados es un tema del interés de Ocasio-Cortez ya que Puerto Rico, el país de origen de su familia, sufre esas mismas políticas.



Contra la Corte de EE.UU.

El viernes pasado, la congresista demócrata de origen puertorriqueño denunció presuntos sobornos por parte del multimillonario Paul Singer, titular del fondo buitre NML, a un miembro de la Corte Suprema de EE.UU, el magistrado Samuel Alito, quien luego falló a favor del magnate en el juicio de los fondos buitre contra Argentina.



Durante un encuentro en el Comité de supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la diputada expuso en detalle la mecánica de la maniobra y sostuvo que Alito habría “aceptado viajes pagados por Singer”. “Alito usó su asiento en la Corte para fallar a favor de Singer. Y luego de esta decisión, el fondo de inversión de Singer recibió U$S 2.400 millones”, denunció la legisladora demócrata.