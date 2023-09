Rubinstein adjudicó la suba del dólar al efecto Milei

lunes 18 de septiembre de 2023 | 6:02hs.

Gabriel Rubinstein, el secretario de Política Económica del Ministerio de Economía habló de la suba del dólar y defendió por qué se dará a conocer el índice semanal de inflación. En diálogo reciente con Radio Mitre, explicó que “el triunfo de Milei fue un shock que generó temores sobre qué haría si fuera gobierno, si dolarizaría”.



“El 23 de octubre se verá si los resultados de las elecciones afectan o no la situación política, entonces ahí puede haber algún movimiento en los dólares marginales”, arriesgó. Y recordó que hoy el blue cotiza a $730 y en la semana aumentó $20 (2,82%).



En cuanto al dólar oficial, el secretario de Política Económica ratificó que”la decisión es tenerlo hasta el 15 de noviembre fijo e iniciar luego un moderado Crawling Peg (devaluación por goteo) a la espera de lo que haga el nuevo gobierno”.



Inflación semanal

Además, el funcionario defendió la publicación semanal del índice de inflación, una decisión que generó debate en el mercado. “No es ningún sueño de tener un índice propio, porque a veces da muy mal. Simplemente es una manera de seguir más de cerca la evolución de los precios de la economía. El Indec no participa en lo más mínimo”, aclaró Rubinstein.



El funcionario explicó que se decidió dar a conocer el índice de manera semanal porque “algunos hablan de hiperinflación o que la inflación va a ser del 10% mensual de aquí en adelante”, pero desde el Ministerio tienen “elementos para pensar que no es así”. Dijo que el índice semanal de Economía “es una estimación absolutamente independiente del Indec, como podría haber hecho cualquier consultora”.

En cifras

$367 Es el valor de venta para el dólar oficial minorista. El gobierno comunicó que quiere que el valor quede fijo hasta el 15 de noviembre.