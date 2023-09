Trump dice que quiere una mujer como vicepresidenta

lunes 18 de septiembre de 2023 | 6:02hs.

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump dijo que aún no pensó mucho a quién elegirá como compañero de fórmula si, en caso de ganar la interna del Partido Republicano, compite en las elecciones presidenciales de 2024, pero afirmó que le gusta “la idea” de que sea una mujer, según una entrevista publicada ayer.



“Me gusta la idea, pero elegiremos a la mejor persona”, sostuvo el magnate en una entrevista transmitida ayer por el canal NBC.



“Pero me gusta la idea, sí”, remarcó. Dijo que intentaba “no pensar demasiado en ello”, que no creía “que sea el momento” y enfatizó: “Quiero ganar”.



Entre las posibles opciones se encuentra la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, que recientemente dio su respaldo a Trump. El expresidente dijo que sería alguien a quien consideraría elegir, calificándola de “fantástica”.



“Ha sido una gran gobernadora”, dijo. “Ella me dio un respaldo muy completo, un hermoso respaldo en realidad. Y, ya sabes, ha sido un estado muy bueno para mí. Y desde luego ella sería una de las personas a las que tendría en cuenta, o quizás para otra cosa. Pero tenemos mucha gente. Tenemos mucha gente estupenda en el Partido Republicano”.



También está la oponente del expresidente en las primarias Nikki Haley, exgobernadora de Carolina del Sur y exembajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, nominada por el propio republicano durante su presidencia.



Por otra parte Trump afirmó desafiante el sábado que el actual mandatario y probable contrincante, el demócrata Joe Biden, “no es demasiado mayor” pero “es incompetente y ese sí es un gran problema”.