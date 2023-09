Taiwán denuncia maniobras de aviones chinos

lunes 18 de septiembre de 2023 | 6:02hs.

El Ministerio de Defensa taiwanés dijo haber detectado ayer 28 aviones de guerra chinos cerca de la isla, muchos de los cuales cruzaron la línea media del estrecho de Taiwán, que separa la isla del continente, en misiones no especificadas de “largo alcance”.



Taiwán y su gobierno autónomo viven bajo la amenaza constante de una invasión de China, que considera a la isla como una provincia que todavía no logró reunificar con el resto de su territorio desde el final de la guerra civil china en 1949.



El Ministerio de Defensa aseguró en un comunicado que 20 de los aviones detectados desde el domingo por la mañana cruzaron la línea media del estrecho y entraron en la zona de identificación de defensa aérea del sureste y suroeste de la isla.



China estaba llevando a cabo “misiones como ejercicios y entrenamientos de largo alcance”, señaló el comunicado, que añadió que vigilaba la situación con aeronaves y barcos patrulleros, informó la agencia de noticias AFP.



Tensión con EE.UU.

Taiwán denunció la semana pasada un aumento del número de incursiones de aviones militares y barcos chinos, luego de que China dijera estar en “alerta máxima” tras el paso este mes por el estrecho de Taiwán de un barco de Estados Unidos y otro de Canadá.



Entre el miércoles y el jueves pasados por la mañana se detectaron 68 aviones y 10 buques de guerra chinos alrededor de la isla, según el Ministerio de Defensa taiwanés.



Algunas de esas aeronaves y buques de guerra se dirigían a una zona no especificada del Pacífico occidental para “realizar entrenamientos conjuntos marítimos y aéreos” con el portaaviones chino “Shandong”, según el ministerio.