Territorio Fun

domingo 17 de septiembre de 2023 | 1:00hs.

Las más pedidas

1 El amor de mi vida- Maria Becerra; Los Ángeles Azules

2 Baby hello - Rauw Alejandro; Bizarrap

3 Lala Myke Towers

4 Los del espacio - Big One; Duki; Emilia; FMK; LIT killah; Maria Becerra; Rusherking; Tiago PZK

5 Dance the night -

Dua Lipa

6 Vagabundo - Manuel Turizo; Yatra; Beéle

7 Salgo a bailar- Emilia; FMK

8 Me enteré - Tiago PZK; Tini Stoessel

9 Rauw Alejandro: Bzrp Music Sessions, Vol. 56 - Bizarrap; Rauw Alejandro

10 Las babys- Aitana



El chico fanático del fútbol jugando bajo la lluvia que ilusiona a toda la Argentina

Las redes sociales hacen virales a los videos que más llaman la atención de los usuarios, en especial aquellos que cuentan con niños. Ya sea por su inocencia o por su picardía, ellos despiertan distintas reacciones en la gente, por lo que es inevitable que se vuelvan virales. Y este es el caso de Pipa, un niño marplatense que se viralizó por una gran jugada que emocionó a los internautas.

Pipa es un amante del fútbol y en uno de sus videos, que hoy cuenta con más de 9 millones de reproducciones, Leonardo, su papá, lo filmó jugando con la pelota bajo la lluvia y totalmente embarrado. Rápidamente generó una ola de comentarios en TikTok. “Se hace el serio el papá y tiene unas ganas de salir del auto para abrazar al Pipa... se le caen las babas!!!”, señaló uno de los usuarios.



Payday 3 presentó a sus nuevos personajes en un trailer lleno de acción

Con sus protagonistas que roban bancos utilizando máscaras, este título supo hacerse un lugar entre los videojuegos más elegidos por la comunidad gamer. Hace diez años se lanzó su última entrega, Payday 2, y desde entonces el juego no hizo más que subir en popularidad. Ahora, Payday 3 está a la vuelta de la esquina.

El mes pasado Payday 3 tuvo una beta cerrada para aquellos que pudieron solicitar acceso a ella. Sin embargo, luego las redes sociales del juego comunicaron que la nueva beta se encontraba a disposición de todo el público desde el 8 al 11 de septiembre. El objetivo de esto fue probar la capacidad de los servidores del juego.

Edson Nonenmacher en compañía de Luisina Tuzinkiewicz.

Familias Coifman, Prestes y Matta.

Antonio Cristaldo, Jacinta Sachser, Romi Shumager, Marta Stefan y Raúl Sachser.

Doris Lima y Adriana Sobeczu, ambas de cumple en la colectividad brasileña.