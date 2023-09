domingo 17 de septiembre de 2023 | 3:50hs.

Hacía meses que despertaba sudoroso y temblando.

Una y otra vez el mismo sueño, sus manos aprisionando la garganta de esa mujer que dormía plácidamente a su lado.

No lo entendía, por qué la repetición de pesadillas, por qué despertaba con las manos temblando, por qué el alivio.

Nada podía explicar eso, sentía culpa por disfrutar la acción asesina, cobarde, triste.

No la amaba, eso lo sabía, pero ella sí, con locura. Era tanto su amor que cada vez que él quería terminar la relación intentaba suicidarse, no podía ser feliz a cambio de que ella, la mujer que parió a sus hijos, termine con su vida.

No estaba triste, le hacía feliz cumplir con su deber, ser el marido que ella quería, el padre que ella necesitaba para sus hijos.

Pero esos sueños, esa sensación de alivio mientras ella se apagaba, le generaba una angustia difícil de explicar.

Caminó descalzo por la habitación quería abrir las ventanas y sentir el aire en su cara, hacía tiempo no sentía eso. Libertad se atrevió a llamarla. No quería hacer ruido, si la despertaba sería terrible, el cuestionamiento de por qué no dormía, no quería explicar nada, no hoy.

Observaba el celular, si le escribía… ¿recibiría respuesta? Eliminó eso de su cabeza, sabía que su mujer revisaba el celular, que había bloqueado su número y le obligó a cerrar sus redes sociales. Él además le había prometido cumplir con su deber, no podría soportar otra escena como la de esa noche, él con los bolsos en la mano y ella cortándose los brazos con el cuchillo de cocina. ¡Dios! A veces se preguntaba si realmente existía o era una fábula absurda para justificar la culpa que sentía por no amar a esa mujer como ella lo hacía.

Hacía mucho no reía. Pero estaba ahí, haciendo feliz a su mujer, la misma desde hace 30 años, era su deber.

Mónica Analía Ortíz

La autora es de Colonia Liebig Corrientes. Es docente, miembro del Grupo de Escritores de Apóstoles y la región desde el 2014. Libros publicados: Palabras de una mujer (2015), Desnuda (2016), Las aventuras de Samy y Anita (2017), Madrugadas y silencios (2018), En las redes (2019) y El brujo (2020)