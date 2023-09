Jorge Lanata recibió el alta médica luego de 19 días de internación

martes 12 de septiembre de 2023 | 8:15hs.

El lunes por la noche, Jorge Lanata recibió el alta médica tras una internación en la Fundación Favaloro. La noticia se la confirmó a Teleshow su compañera de radio, Marina Calabró. El periodista había ingresado a la clínica el pasado 23 de agosto para tratar una infección urinaria bacteriémica. Y, según pudo saber este medio, continuará su recuperación en su domicilio y, de momento, no retomará sus tareas al frente de PPT (ElTrece) y Lanata sin filtro (Radio Mitre).

El lunes de la semana pasada y en medio del hermetismo que había sobre la salud de Lanata, su esposa Elba Marcovecchio regresó al programa DDM (América) tras haber estado ausente más de una semana en el panel. En el ciclo, Mariana Fabbiani le había preguntado a la panelista sobre la salud de su marido. “Estará pronto en casa, tiene ganas de fumar. Fue una infección urinaria, pero como él es trasplantado, genera complicaciones. Me hizo pasar unos días...”, había vaticinado la abogada.

Además, aprovechó para agradecerle a la conductora por los mensajes que fue recibiendo durante su ausencia en el programa. “Te queremos, cuando hablábamos yo te decía: ‘Jorge ha salido de tantas’. Pero da susto”, le dijo Mariana. Entre risas, la panelista le respondió: “Eso lo hace para que lo queramos más. Él estaba súper cuidado en el hospital, pero cuando amas a alguien querés estar todo el día”.

Luego, Marcovecchio agregó: “Fue todo rápido. Pronto va a estar en familia. Está como los presos, buscando fumar. Fumar es una adicción. Jorge ha dejado de fumar, uno o dos meses, pero no quiso más. Ahora fuma menos. Ojalá que no fume nada”. Fabbiani recordó que el periodista le había confesado en otra oportunidad que solía fumar en todas las clínicas donde estuvo internado.

La abogada señaló que no pierde las esperanzas de que su esposo logré superar su adicción al tabaco, ya que podría mejorar su estado de salud que es delicado. “¡Jorgito, volvé a casa!”, dijo la conductora mirando a cámara. “Si fuera por él, ya mismo”, aseguró Elba, sobre las ganas que tenía el periodista de dejar su internación.

Cabe destacar que en el primer y único parte médico de su internación, se destacó el problema de salud por el que el periodista fue hospitalizado. “El Hospital Universitario Fundación Favaloro informa que el señor Jorge Ernesto Lanata ingresó a nuestra institución el día miércoles 23 pasado para el tratamiento de una infección urinaria bacteriémica, siendo necesaria su permanencia en el hospital para un adecuado control clínico y cumplimiento del esquema terapéutico”, se pudo leer en el comunicado emitido el 25 de agosto.

Ya hace unos años que la salud de Jorge Lanata viene dando alertas a su público y a sus seguidores. Desde que en el 2015 recibió un trasplante renal, una vez recuperado en 2019 pasó dos meses internado en el Sanatorio Fleni a raíz de la fractura de una vértebra lumbar. Y luego, en el 2020, viajó a los Estados Unidos para someterse a una cirugía en manos de especialistas en la materia. En plena pandemia de coronavirus, en 2021, estuvo junto a su esposa, en Miami donde se vacunó contra el virus y por esa época debió ser hospitalizado de urgencia por una infección urinaria. Y meses más tarde fue operado en la Fundación Favaloro mediante un procedimiento laparoscópico.

A pesar de estos vaivenes en su salud, Jorge volvió a pasar por el Registro Civil con su pareja, Elba, en abril del año pasado. En una nota al noticiero de TN, el periodista no perdió su humor cuando Nelson Castro les preguntó por qué contrajeron matrimonio en este momento puntual de sus vidas. “¿Y por qué no? Casarme en la tercera edad no es tan malo; primero porque nos encontramos, porque quiero estar con ella siempre”, respondió Lanata ante las risas de todos los presentes.

Este 12 de septiembre, Lanata cumple 63 años de edad.