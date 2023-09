Camioneros varados en Posadas por falta de infraestructura en aduana paraguaya

martes 12 de septiembre de 2023 | 6:06hs.

Lento control aduanero y poco espacio para contener a camiones que ingresan y egresan a Paraguay están provocando una fila interminable de camiones en la cabecera del puente, lado argentino. Por las trabas burocráticas en Encarnación, este matutino constató que hay camioneros que aguardan desde el sábado en Posadas para retornar al vecino país con sus vehículos.



Decenas y decenas de camiones se extienden a lo largo de la vía que desemboca en el control migratorio argentino, aguardando que Gendarmería autorice el avance. Esa orden llega cuando en el resguardo aduanero de Encarnación se libera el pequeño espacio donde se efectúan los controles de documentación del vehículo, del conductor y de las cargas. Por el mismo procedimiento pasan los transportes que vuelven vacíos, sin carga, demorando el proceso de recarga de productos de exportación.



Ante la imposibilidad de acumular carga estática sobre el puente, por estricta recomendación de Vialidad Nacional, la fila se extiende sobre el lado argentino, esperando luz verde desde Encarnación. El lento proceso genera pérdidas económicas para conductores que aguardan completar el viaje; y para empresas exportadoras que necesitan sacar su producción hacia países vecinos.



Choferes molestos por la situación se quejaron por los riesgos a los que se exponen durante la espera, “porque entorpecemos el tránsito y estamos expuestos a un accidente cuando nos bajamos del camión”, dijo Rubén Salinas, quien transporta productos químicos.



En tanto Ariel Pérez, del rubro algodonero, sumó que en la zona “no tenemos un espacio para guardar el camión, higienizarnos o comprar algo para comer”.



Otro conductor, que pidió reserva de identidad, sostuvo que “si no entrás al resguardo aduanero los viernes antes de las 17, tenés que esperar hasta el lunes para cruzar con el camión. La situación se torna caótica y la aduana de Paraguay no hace nada para resolver esa demora”. Cuestionó que el paso no esté disponible las 24 horas, “sobre todo para los camiones que vuelven vacíos desde Argentina, que tienen que cargar y volver a salir”.



Nuevo jefe

Luis Cabo De Vila, flamante jefe del resguardo aduanero en Encarnación, dijo en Radioactiva 100.7 que la gran cantidad de camiones que intentan cruzar el puente, “es normal en esta época del año” Y con relación al lento proceso de control, se limitó a responder que “rebalsó la capacidad que tenemos para recibir los camiones”.



Desvinculó que la aglomeración de camiones, se produce por la decisión de Argentina de cobrar peaje a las barcazas que transitan por la hidrovía y que la vía terrestre sea la alternativa de exportadores disconformes por el impuesto. Recalcó que “los controles son normales, nada diferente desde que asumí en el cargo hace ocho días”.



Desde Paraguay venían alertando de la situación desde el mes pasado, cuando camioneros denunciaron que llevaban varios días varados, por las condiciones precarias donde se realizan los controles. Incluso activaron una medida de fuerza, bloqueando parcialmente el acceso a la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP).



Exigían en su reclamo mayor celeridad en los controles que permitan descongestionar el tráfico y agilizar los procesos de despacho. También cuestionaron la falta de baños y condiciones mínimas para atenuar tanta espera.



El aumento significativo de camiones se produce justo en una época de plena cosecha de maíz en Paraguay. “Junto al arroz y otros granos, son productos que se transportan a Brasil y Chile. Al mismo tiempo, todo lo que viene desde Argentina y otros países debe ingresar por el puente de Encarnación y no hay espacios para todos”, explicó el conductor Rubén Salinas.



Mientras se refugiaba debajo del puente peatonal que comunica la Costanera de Posadas con la estación del tren internacional, Salinas contó que llegó el sábado “y no se cuándo voy a poder pasar. La traba está del lado encarnaceno, porque acá en Argentina no hay un lugar para estacionar los camiones”.



“La aduana paraguaya tiene un espacio muy chico y los camiones que pasan de la Argentina, no pueden ingresar. A eso se le suman los camiones que salen desde allá. La aduana paraguaya tiene que construir un lugar más amplio”, sugirió.



Repitió en diálogo con El Territorio que “la espera es acá en la calle, con el riesgo de que nos choquen. Estamos incomodando a los conductores argentinos también”. Y explicó que “acá en Posadas nosotros nos estacionábamos cerca de la estación de trenes, pero la policía nos saca siempre de allí porque ese terreno es de la empresa de colectivos”. Conductores al costado de la ruta esperando el turno para pasar, sin sanitarios ni negocios cerca. Foto: Víctor Paniagua

Ariel Pérez transporta algodón y reconoció que “traté de llegar rápido el sábado por la noche a la cabecera del puente para cruzar, pero no tuve suerte. Creo que recién me va a tocar mañana (por hoy)”.



Paciente, “porque no me queda otra que esperar”, detalló que “una vez que uno ingresa en Migraciones en Argentina, todo el papeleo se hace rápido y pasamos a Paraguay. Cuando estamos allá, para que nos liberen el camión nos piden los papeles del vehículo y de la carga y allí se demora mucho”.



La escenografía es similar a fines de semanas largos, cuando turistas copan vías de acceso al puente. La diferencia es que la fila está compuesta por camiones que ayer superaban los 70 del lado argentino. La resignación, dominaba a conductores.

La represalia del presidente Santiago Peña

El primer mandatario paraguayo, molesto por la decisión de Argentina de cobrar peaje en la hidrovía, decidió abrir el vertedero de Aña Cuá, poniendo en riesgo la generación de energía de Yacyretá que necesita Argentina.



En declaraciones televisivas, Santiago Peña reconoció que la medida fue como represalia por el cobro del impuesto “y por la deuda cercana a los 150 millones de dólares por la cesión de energía que hace Paraguay para el consumo de Argentina”. Ante esa situación, “tienen que salir a comprar energía a Brasil a un precio más alto”, explicó el presidente paraguayo.



Técnicos de Yacyretá del vecino país, dejaron correr 2.000 metros cúbicos por segundo de agua y luego ampliaron a 4.000, generando una descompensación en el embalse. Finalmente las compuertas se cerraron tras gestiones del director argentino, Fernando De Vido.

En cifras

70 Eran los camiones que ayer estaban varados en la cabecera del puente, lado argentino. Un número menor se registraba también en Encarnación.

La polémica por el peaje de la hidrovía

La invasión de camiones se produce justo después que el gobierno argentino, ratificara el cobro del peaje por la utilización de la hidrovía Paraná-Paraguay.



El impuesto, que se implementa desde enero de este año, generó polémica en Paraguay después que la Prefectura Naval Argentina, embargara barcazas del vecino país que transportaba combustible, por no abonar el peaje.



El arancel asciende a 1,47 dólares por tonelada y lo que se recauda se destina al mantenimiento de la vía navegable entre las que se destacan tareas de dragado y señalización.



Desde Paraguay cuestionaron la medida la que calificaron de “unilateral”, en un comunicado conjunto que emitieron, con el apoyo de los gobiernos de Bolivia, Brasil y Uruguay.



Los cuatro países solicitaron la suspensión del cobro del peaje y que se garantice la libertad de navegación y tránsito. La primera respuesta del ministro de Transporte argentino, Diego Giuliano fue de mantenerse firme en su posición de cobrar el peaje, “porque el Estado argentino viene invirtiendo hace 13 años en el mantenimiento del dragado y balizamiento del río. Hay muchas barcazas con derrames y eso requiere planes de contingencia a cargo de la Argentina”, dijo en medios nacionales.



El conflicto escaló hasta niveles diplomáticos e incluso el presidente paraguayo, Santiago Peña, decidió retirar parte de la energía que produce Yacyretá (ver la represalia….).



Si bien en el resguardo aduanero de Paraguay desvincularon ese episodio con el sorpresivo aumento de camiones en el cruce fronterizo, llama la atención el incremento notable de vehículos de gran porte transportando contenedores que habitualmente se cargan en barcazas.