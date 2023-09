Massa subió el piso de Ganancias a $1.770.000 desde el 1 de octubre

martes 12 de septiembre de 2023 | 6:05hs.

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció ayer ante una multitud de trabajadores que a partir del 1 de octubre próximo el piso del Impuesto a las Ganancias subirá hasta 1.770.000 pesos mensuales, lo que eximirá del pago a unos 800.000 contribuyentes y dejará al margen de la carga al 90 por ciento de quienes actualmente lo tributan.



Massa hizo el anuncio en la Plaza de Mayo tras un encuentro que mantuvo en el Palacio de Hacienda con los principales dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y a autoridades de la Cámara de Diputados, donde se precisó que el piso será equivalente a 15 Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM) mensuales, actualmente en $118.000.



“Hemos tomado la decisión de, por decreto, impulsar desde el 1 de octubre un mínimo no imponible de 1.770.000 pesos. En la Argentina sólo van a quedar 80.000 gerentes, jubilados de privilegio o beneficiarios de altos ingresos pagando el Impuesto a las Ganancias”, aseguró Massa.



Al mismo tiempo, dijo que enviará al Congreso un proyecto de ley para que el nuevo piso se ajuste de manera semestral, en conformidad con la evolución del SMVM, de manera que el cambio quede institucionalizado y, así, mantener constante el porcentaje de trabajadores que pagan este gravamen.



“Para mí, el salario no es ganancia. Es remuneración, el pago por el trabajo y esfuerzo que hace cada trabajador. Tenemos que terminar con esta locura de que un trabajador no quiera hacer horas extras para no perderla en el impuesto”, aseguró Massa.



El proyecto que presentó hoy el ministro de Economía plantea que el Impuesto a las Ganancias (cuarta categoría) cambie de nomenclatura por la de impuesto a los “Mayores Ingresos” y que solo pagarán unos 80.000 contribuyentes, que se corresponden con trabajos de CEOs, gerencias, subgerencias y puestos calificados, así como jubilaciones y pensiones de privilegio, que representan menos del 1% (0,88%) del total de los empleos registrados del país.



El nuevo mínimo no imponible se ajustaría en enero y julio de cada año -según establece el proyecto de ley-, y mantiene el beneficio del 22% de zona desfavorable.



También se eliminarán distorsiones de las deducciones personales y generales que obligan al trabajador a estar pendiente de cuestiones administrativas.



La propuesta para que dejen de pagar el impuesto a las ganancias cuarta categoría los trabajadores y jubilados requiere de una ley, ya que además de ser materia tributaria es un impuesto de ejercicio “anual”, por lo que debería comenzar a tener efectos a partir del 1º de enero de 2024.



Sin embargo, el gobierno plantea un esquema “puente” con similares beneficios a partir de las remuneraciones de octubre de este año.



“Estamos tratando de marcar el sendero claro de que mi presidencia va a estar marcada por la recuperación del salario y del ingreso en al Argentina. Por eso no nos quedamos ahí, porque creemos que hay que predicar con el ejemplo”, sostuvo Massa, al explicar por qué la decisión de subir por decreto el mínimo no imponible. Para tomar como ejemplo: un trabajador en relación de dependencia con una remuneración bruta mensual de $ 800.000 percibía, hasta ahora, un ingreso neto mensual de $550.308, ya que debía afrontar la retención de cargas sociales por $132.001 y el pago del impuesto a las Ganancias por $117.690.

Pagarán ganancias sólo 90.000 contribuyentes

El Centro de Economía Política Argentina (Cepa) destacó ayer que, a partir de la suba del piso de Ganancias anunciada por el ministro Sergio Massa, solamente el 0,9% de los trabajadores pagarán el tributo.



El ministro de Economía y candidato presidencial por Unión por la Patria (UP) reveló ayer por la tarde la decisión de elevar el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias (IIGG) hasta los $1.770.000 mensuales a partir del 1 de octubre. El Cepa resaltó que con esta iniciativa sólo serán alcanzados por el tributo 90.000 contribuyentes, frente a los 922.000 que iban a hacerlo de no mediar modificaciones.



Massa también detalló ayer que enviará al Congreso un proyecto de ley para que el nuevo piso de Ganancias se ajuste de manera semestral, en conformidad con la evolución del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), de manera que el cambio quede institucionalizado y se mantenga constante el porcentaje de trabajadores que pagan el gravamen.



El proyecto que presentó ayer el ministro de Economía plantea que el IIGG cambie de nomenclatura por la de impuesto a los “Mayores Ingresos” y que solo lo pagarán los trabajos de CEOs, gerencias, subgerencias y puestos calificados, así como jubilaciones y pensiones de privilegio.



De acuerdo al informe del Cepa, en 2022 la participación de las personas humanas en el IIGG fue del 32,3% mientras que el 67,7% correspondió a Sociedades.



Según estimaciones del centro de estudios, por otro lado, el IIGG representa el 18,1% del total general de la recaudación nacional. El nuevo mínimo no imponible se ajustaría en enero y julio de cada año -según establece el proyecto de ley-, y mantiene el beneficio del 22% de zona desfavorable.



Fomento al consumo

Por otra parte, el ministro de Economía, Sergio Massa, explicó ayer que la suba del impuesto a los bienes importados y la mejora en la recaudación, por el impacto sobre el consumo de los recursos que ahora tendrán disponibles los cerca de 800.000 trabajadores que dejarán de pagar el Impuesto a las Ganancias, “van a servir para financiar la eliminación del tributo”.

En cifras

922.000 La cantidad de contribuyentes que pagaban el impuesto hasta el momento. Con la nueva medida, esa cifra bajará a 90.000 contribuyentes.