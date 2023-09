Suben a 2.700 los fallecidos y siguen las tareas de rescate en Marruecos

martes 12 de septiembre de 2023 | 6:02hs.

Los equipos de rescate marroquíes, apoyados por refuerzos extranjeros, continuaban ayer sus esfuerzos para encontrar sobrevivientes y asistir a los cientos de personas cuyas casas quedaron arrasadas por un sismo que el pasado viernes dejó casi 2.700 muertos.



El terremoto es el más grave en el reino en más de seis décadas y devastó el viernes por la noche a pueblos enteros en la región situada al suroeste de la turística ciudad de Marrakech (centro).



Según el último balance conocido ayer, el movimiento sísmico dejó al menos 2.681 muertos y 2.501 heridos, consignó la agencia AFP.



Marruecos anunció el domingo que aceptó las propuestas de España, Reino Unido, Catar y Emiratos Árabes Unidos de “enviar equipos de búsqueda y rescate”. Rescatistas españoles estaban presentes en dos localidades golpeadas por el temblor al sur de Marrakech, Talat Nyaqoub y Amizmiz.



En Talat Nyaqoub, fueron desplegadas 12 ambulancias, varias decenas de vehículos 4x4 del Ejército y la Gendarmería.



Un centenar de socorristas marroquíes recibieron órdenes antes de comenzar las operaciones de búsqueda.



No muy lejos, un equipo de 30 bomberos españoles, un médico, una enfermera y dos técnicos coordinaban con las autoridades marroquíes para iniciar su trabajo de rescate.



Desde Barcelona, informó la agencia Europa Press, también partió un vuelo con 17 bomberos, 2 enfermeras y 2 perros adiestrados para sumarse a la ayuda internacional.



Numerosos países como Francia, Estados Unidos o Israel también se pusieron a disposición del reino norafricano.



“La gran dificultad está en las zonas alejadas y de difícil acceso pero los heridos son trasladados en helicóptero”, declaró la responsable del equipo de bomberos español, Annika Coll.



Agregó que “es difícil decir si las probabilidades de encontrar sobrevivientes disminuyen porque, por ejemplo, en Turquía -donde se produjo un violento sismo en febrero- conseguimos hallar una mujer viva tras seis días y medio. Siempre hay esperanza”.



“También es importante encontrar los cuerpos sin vida porque las familias tienen que saberlo y hacer el duelo”, dijo.



A unos 70 kilómetros más al norte, otro equipo de 48 agentes de la Unidad Militar de Emergencias (UME) estableció un campamento en la entrada de la pequeña localidad de Amizmiz desde ayer.



“Esperamos una reunión con la protección civil marroquí para determinar exactamente dónde podemos desplegarnos”, señaló Albert Vásquez, de la UME.



El equipo va acompañado de cuatro perros, microcámaras para introducirse en las pequeñas cavidades entre los escombros y aparatos para detectar presencia humana.



“Mi madre murió, su casa quedó destruida. Mi vivienda en Amizmiz no es segura y tengo que dormir en la calle en carpas con mis dos hijos, de seis años y solo cuatro meses”, lamentó Hafid Ait Lahcen, de 32 años.



En Tikht, un pequeño pueblo cerca de Adassil, un minarete y un puñado de casas de adobe aguantan como únicas sobrevivientes en un paisaje apocalíptico. “La vida aquí, terminó. El pueblo está muerto”, manifestó Mohssin Aksum, un vecino de 33 años.



Cerca suyo, las fuerzas de seguridad marroquíes cavan las tumbas para las víctimas o instalan tiendas amarillas para los sobrevivientes sin hogar.



En tanto, una beba que nació a pocos minutos antes de que el terremoto obligara a la madre a abandonar el hospital apenas tres horas después del parto, pasó sus primeras horas de vida en una tienda de campaña al costado de la carretera y ambas se encuentran bien, indicó la agencia Ansa.

Una posadeña narró la noche de pánico tras el fuerte sismo

En Tagassut, un estacionamiento se convirtió en refugio el viernes. Foto: Agustina Reversat

Agustina Reversat es una posadeña de 23 años que el viernes por la noche se encontraba en Marruecos de vacaciones, cenando con amigos. En diálogo con el programa Acá te lo Contamos, por Radioactiva, recordó las primeras impresiones que sintieron con la llegada del terremoto más importante que sufriera la nación africana hasta el momento y que ya dejó más de 2.700 muertos.



“Al momento del terremoto me encontraba en Tagassut, estaba cenando en el restaurante, que estaba en la primera planta de un edificio, y nada, empezó a temblar todo. Toda la gente empezó a entrar en pánico, tuvimos que salir corriendo; la gente se empujaba en las escaleras, era un poco desastroso, se cortó la luz, todos se movieron como pudieron”.



El relato corresponde a Agustina Reversat, una posadeña de 23 años que vacacionaba en Marruecos cuando el viernes pasado un terremoto golpeó con fuerza causando la muerte de más de 2.700 personas.



“Era mucha gente y para salir del lugar había sólo una escalera, nos quedamos un poco ahí empujándonos, pero era como en la calle principal, y nos encontramos ahí”, contó la joven que está regresando al país, luego de estar más de 24 horas en un refugio armado en un estacionamiento.



“Estuvimos toda la noche durmiendo en el estacionamiento y al otro día volvieron a recomendar a todos que vayan a dormir ahí, por si había otra réplica, pero yo volví a dormir en el hostel donde me estoy quedando, por suerte no pasó nada o no sentí nada más, pero bueno, eso fue básicamente el protocolo a seguir. Luego están haciendo tareas de poner los lugares, las cosas que estaban se cayeron y todo, están sacando a la gente de esas casas, pero básicamente eso”, sostuvo.



Desde el campamento comentó que “vine a Marruecos porque estoy de vacaciones y la verdad que es un lugar que me gusta mucho, es la segunda vez que vengo. Ahora estoy volviendo porque se terminaron mis vacaciones, pero no porque corro peligro ni nada por el estilo. Se supone que está todo tranquilo ahora y que si hay alguna réplica o algo va a ser más suave que la anterior”.



“La verdad que el protocolo a seguir y las tareas de rescate y contención fue todo un poco caótico y el protocolo que siguieron creo que fue evacuarnos a todos, sacaron a toda la gente que estaba en la calle, llevaron a todos a un lugar en específico a todos, cerraron todos los comercios, cortaron la luz, no había luz, así que creo que básicamente fue eso”, señaló.



El sismo ocurrido en la noche del viernes arrasó con una región al sudoeste de la ciudad turística de Marrakech.



Fue de magnitud 6,8 según los servicios geológicos estadounidenses y de magnitud 7 según el centro marroquí para la investigación científica y técnica, el más potente desde que hay registros modernos en este reino del norte de África.