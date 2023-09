domingo 10 de septiembre de 2023 | 10:00hs.

El pasado 23 de diciembre, justo en víspera de Noche Buena, una resolución del Superior Tribunal de Justicia (STJ) ordenó la liberación del fisicoculturista e instructor Javier Orlando Batista (43), quien en mayo de 2021 había sido sentenciado a nueve años de cárcel por agredir y dejar cuadripléjica a su ex concubina, Yenifer Guayaré (29).

En el juicio, los testimonios de la víctima y de una anterior pareja que también padeció violencia, más el aporte técnico de un médico forense, sentaron las bases para la pena impuesta por el Tribunal Penal Uno de Oberá.

Batista fue hallado “autor penalmente responsable del delito de lesiones gravísimas doblemente calificadas por el vínculo y por violencia de género” y trasladado a la Unidad Penal VIII de Cerro Azul.

Pero apenas transcurrió un año y siete meses y resultó beneficiado con la excarcelación extraordinaria bajo caución juratoria y recuperó la libertad, tal lo dispuesto por el STJ, órgano que anuló la sentencia por “falta de fundamentación del fallo condenatorio”.

Asimismo, el máximo órgano judicial de Misiones ordenó “remitir las actuaciones a efectos de que se produzca una nueva sentencia conforme a los parámetros expresados” en la resolución.

En tal sentido, todavía está pendiente la conformación de un nuevo cuerpo que tendrá a su cargo arribar a una sentencia en base a las pruebas ya producidas, es decir sin un nuevo debate oral.

Mientras tanto, Guayaré permanece postrada y, llamativamente, no volvieron a otorgarle custodia policial, lo que genera temor a ella y su familia.

“No puedo caminar ni bañarme sola, pero el culpable anda libre y feliz”, lamentó la mujer.

Vivir con miedo

A poco de cumplirse nueve meses de la liberación de Batista, Guayaré aseguró que hasta el momento no fue notificada de ninguna novedad en la causa, al tiempo que se preguntó “para qué me sirvió denunciar, si total él está bien y tranquilo, mientras yo estoy presa en mi propia casa, privada de hacer todo lo que me gusta. Ni siquiera puedo cambiarme sola”.

“Se habla mucho de violencia de género y de proteger a la víctima, pero mi experiencia es todo lo contrario y todos los beneficios siempre fueron para el acusado. Hasta me sacaron la custodia policial que tenía y mi familia y yo vivimos con miedo. La verdad que es una vergüenza todo”, remarcó visiblemente afectada.

Incluso, mencionó que “nunca me notificaron oficialmente sobre la liberación de Batista. De todo me entero por la prensa. A mí la justicia no me avisa nada, como si la víctima no existiera”.

Respecto a la anulación de la sentencia, el STJ tuvo en cuenta los argumentos de la defensa de Batista, la cual hizo hincapié en un tumor benigno (osteocondroma) que presentaba Guayaré y que pudo desencadenar la parálisis que la aqueja.

“Inexistencia de nexo causal”

Los defensores Orlando Luis Flosi y Héctor Sebastián Flosi atacaron la producción de prueba y calificaron como “deficiente y nula” la fundamentación de la sentencia.

Por su parte, la ministra del STJ Cristina Irene Leiva señaló que luego de analizar y evaluar las constancias y circunstancias de la causa, “cabe destacar que las cuestiones relativas a la inexistencia de nexo causal entre la conducta y el resultado, así como lo referido al tipo penal endilgado, han sido temas planteados por la defensa desde la instrucción, observándose por parte de los juzgadores la omisión de su tratamiento, estando ausente la debida respuesta en el fallo condenatorio”.

También hizo hincapié en las opiniones de diversos médicos que hicieron constar la presencia de un osteocondroma, por lo que la sentencia debió analizar el caso particular y la incidencia de ello al momento de determinar y establecer debidamente el nexo causal y el tipo de pena.

“En este sentido, llamativamente la sentencia le adjudica a la ‘mala suerte’ la presencia de un tumor que se incrustó entre las vértebras cervicales provocándole una incapacidad permanente, argumento jurídicamente insostenible para dar sustento a una condena”, citó Leiva.

Asimismo, opinó que la sentencia atacada “carece de la debida fundamentación, al no explicar el camino intelectual que ha seguido para arribar a la conclusión; tornándose por tanto arbitrario, no constituyéndose en un acto jurisdiccional válido”.



El caso

Según el requerimiento de elevación a juicio, la noche del 14 de diciembre del 2016 Batista y Guayaré concurrieron a una cena en el Club Cooperativa de Oberá y luego tuvieron una discusión que culminó afuera, cuando ella cayó al suelo tras recibir un golpe que le ocasionó una lesión gravísima

Ante el Tribunal la víctima contó que comenzaron a discutir por una escena de celos de su pareja que la trató de “puta”.

Alrededor de la una del 15 de diciembre salieron del salón de eventos y ella le pidió las llaves de la casa, circunstancia en que Batista “se dio vuelta y me agarró de los cabellos, de frente con las dos manos. Ahí ya no me acuerdo más. Después sentía mucho dolor en el cuello, y la sensación de no poder moverme”.

Luego la subieron al auto del padrastro del acusado y la trasladaron al Hospital, donde su pareja habló con el médico de guardia y le dijo que estaba borracha y se cayó.

“En todo momento le dije que me había golpeado. Pero el médico Luis Derna me decía que no me preocupe, que ya me iba a pasar (…) Le dije al médico que mi pareja me golpeó. Yo lo acusé y se fue”, aseguró.

“El médico me trató de borracha. Tuve que hacer la denuncia en Posadas porque acá no me escucharon”, dijo en relación a su posterior traslado al Hospital Madariaga.

Opiniones de médicos y acusación de la fiscalía