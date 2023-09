Territorio Fun

sábado 09 de septiembre de 2023 | 1:00hs.

Las más pedidas

1 Lala - Mike Towers

2 Baby hello - Rauw

Alejandro; Bizarrap

3 Los del espacio - Big

One; Duki; Emilia; FMK;

IT killah; Maria Becerra;

Rusherking; Tiago PZK

4 Dance the night -

Dua Lipa

5 Corazón vacío -

Maria Becerra

6 Vagabundo - Manuel

Turizo; Yatra; Beéle

7 Salgo a bailar-

Emilia; FMK

8 Me enteré - Tiago PZK;

Tini Stoessel

9 Rauw Alejandro: Bzrp

Music Sessions, Vol. 56 -

Bizarrap; Rauw

Alejandro

10 El amor de mi vida -

Maria Becerra; Los

Ángeles Azules



NPC, la criticada tendencia tiktokera de esta semana

NPC, Personaje No Jugable (Non Playable Character, por sus siglas en inglés) es la nueva tendencia en TikTok, en el que tiktokers imitan a personajes secundarios de videojuegos.

En la red social de videos cortos también se pueden realizar transmisiones en vivo y es ahí donde se presentan durante horas las actuaciones de los NPCs, donde miles puedan ver e imitar comportamientos robóticos.

Esta tendencia ha generado debate porque los creadores de contenido reaccionan con frases cortas y movimientos repetitivos al recibir recompensas, lo que trae consigo ganar dinero, algo que ha sido duramente criticado porque genera el condicionamiento y control sobre el otro.



Nintendo busca convertirse en una compañía de entretenimiento

Durante décadas, Nintendo se ha centrado en crear juegos y hardware de videojuegos, normalmente con gran éxito. Sin embargo, en los últimos años, la empresa ha ampliado su alcance más allá del mundo de los videojuegos.

En asociación con Universal, ha lanzado la serie de parques temáticos Súper Nintendo World y la película de Súper Mario Bros., ambos con resultados sorprendentemente positivos. Por eso Bowser, presidente de la compañía ha confirmado en una entrevista con el Washington Post que la estrategia de negocio de la compañía está evolucionando hacia ser una empresa de entretenimiento, con los videojuegos como núcleo, buscando formas únicas de competir por el tiempo de entretenimiento de las personas.

Los Bache también pasaron por la gran fiesta de Oberá.

Leandro Lager junto a Karen Bento.

Rocio Martínez, Daniela Cardozo, Alejandra de los Santos y Fernanda Willms.

Jacob Gonzáles, Martín da Rosa y Nicolás Centurión con Mara Cejas.