Líderes del G20 llegaron a India para una cumbre de especial importancia

sábado 09 de septiembre de 2023 | 6:02hs.

Líderes del G20 llegaron ayer a la capital de India en medio de divisiones sobre temas clave como la invasión rusa contra Ucrania y las responsabilidades frente al cambio climático, lo que pone en duda la adopción de una declaración final conjunta, negociada contrarreloj en base a un borrador que el país anfitrión de la cumbre dijo que está “casi listo”.

El presidente argentino Alberto Fernández, su par estadounidense Joe Biden y el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, son algunos de los jefes de Estado que arribaron en las últimas horas a Nueva Delhi, la populosa ciudad de 20 millones de habitantes que está prácticamente desierta en sus calles para garantizar la seguridad de la cita que se desarrolla este fin de semana.

Los gobernantes están divididos sobre temas clave como la invasión rusa contra Ucrania, el objetivo de abandonar gradualmente los combustibles fósiles y la reestructuración de la deuda mundial.

El gobierno de India indicó ayer que tiene “casi listo” el borrador con el que aspira a lograr un mensaje común al término de la cumbre, aunque reconoció las dificultades que existen para negociar un texto que conforme a todos. “El reto es alcanzar el consenso en todos los asuntos. Cada país tiene derecho de veto”, reconoció el negociador del país anfitrión, Amitabh Kant, en declaraciones que reprodujo la cadena local NDTV.

Falta que haya una declaración final mañana, algo que sí se consiguió el año pasado en la cumbre de Bali (Indonesia).

El presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping, no viajarán a Nueva Delhi (los países estarán representados por el canciller Serguei Lavrov y el primer ministro Li Qiang, respectivamente), pero tampoco dieron muestras hasta ahora de relajar sus posturas, que chocan con las pretensiones de las potencias occidentales.

“Dada la confianza de la que goza India en ambas partes, la cumbre ofrece una oportunidad para que el país emerja como posible mediador. El primer reto será garantizar que las tensiones entre Rusia y Occidente no eclipsen la cumbre. Sin embargo, Rusia no consentirá ningún comunicado que no sirva a sus propios intereses de política exterior respecto a Ucrania”, afirmó a Télam Simi Mehta, CEO y directora editorial del Instituto de Investigación sobre Impacto y Política, un think tank con sede en Nueva Delhi.

Planeta, familia y futuro

La analista recordó que el eslogan elegido para encabezar este foro es “un planeta, una familia, un futuro” y, en ese sentido, deseó que prime ese “mensaje de unidad global” que procede del antiguo texto sánscrito Maha Upanishad del hinduismo, la mayor religión del país.

“Si realmente somos una familia mundial, hoy parecemos una familia bastante disfuncional”, declaró ayer por su parte el secretario general de la ONU, António Guterres, al referirse también al lema de la cumbre.

“Las divisiones están creciendo, las tensiones están surgiendo y la confianza se erosiona, lo que en conjunto aumenta el riesgo de la fragmentación y, en última instancia, de la confrontación”, alertó el diplomático portugués.

El discurso de Alberto

El presidente Alberto Fernández advertirá hoy sobre la inseguridad alimentaria y energética que enfrenta el planeta, insistirá en la necesidad de rediscutir el sistema financiero internacional y alertará sobre los desafíos ambientales y las consecuencias del cambio climático, al exponer por última vez ante sus pares del G20.

Fernández llegó ayer a la ciudad de Nueva Delhi y dedicó la jornada a terminar de pulir los dos discursos que brindará hoy ante sus pares del G20 y organizar los encuentros bilaterales que mantendrá al margen de la cumbre.

La comitiva que acompaña al presidente está integrada por el canciller Cafiero; el embajador en Estados Unidos y sherpa del G20, Jorge Argüello, y los secretarios General de la Presidencia, Julio Vitobello, y de Comunicación y Prensa, Gabriela Cerruti.

