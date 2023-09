Campo Grande desde hoy se llena de docentes por la fiesta provincial y en Posadas surgen alternativas

viernes 08 de septiembre de 2023 | 6:04hs.

Cada 11 de septiembre se conmemora el Día del Docente por el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento -considerado como el Padre del Aula y figura fundamental en la historia de la educación formal en el país-. En este marco, los maestros y profesores suelen celebrar su día a lo grande. Debido a ello, desde hoy comienza en Campo Grande la 37ª edición del Festival Provincial del Docente y se extenderá hasta el 11 de septiembre. Este evento reúne a miles de profesionales de la educación de toda la provincia con una amplia grilla de actividades. Hasta el momento Carlos Sartori, intendente de dicha localidad, detalló que “se encuentran con una ocupación completa y hay más de diez delegaciones confirmadas para el festival”.

No obstante, en Posadas las reservas en restaurantes cayeron hasta un 50% en comparación con el año pasado. Así lo confirmó el responsable de El Rancho y la Ruedita, Gustavo Pona en diálogo con El Territorio. Los gastronómicos consultados de la capital misionera coincidieron que hubo muchas consultas, pero que las reservas se confirmaron en menor medida “tal vez por la situación económica actual”. En este marco, este matutino constató que entre las opciones de festejo se encuentran las de ir a merendar en grupo como una alternativa más económica.

La fiesta principal

El intendente de Campo Grande contó que “hasta ayer al mediodía la localidad registró 450 reservas de alojamiento”. En este marco, afirmó que ya están confirmadas las delegaciones de docentes de Leandro N. Alem, Santa Rita, Posadas, Concepción de la Sierra, Irigoyen, Puerto Rico y San Pedro. Las cuales estarán presentes a partir de hoy que comienza la 37º edición del Festival Provincial del Docente y se extenderá hasta el 11 de septiembre, día en que se celebrará el acto central a partir de las 9.30 en el polideportivo municipal.

“El evento nos genera una gran expectativa por la concurrencia masiva de docentes y público de diferentes sectores de la provincia”, dijo el jefe comunal.

Durante estos días, docentes de Misiones son agasajados con un importante festival en el que se encuentran con shows en vivo, actividades culturales, deportivas y artísticas, además del tradicional baile y elección de la reina.

Menos reservas

Este matutino dialogó con varios responsables del sector gastronómico de Posadas, donde se constató que en la capital misionera a comparación del año pasado hay menor demanda para festejar el Día del Maestro. Pona contó que “en esta oportunidad el movimiento está bastante tranquilo en comparación al año anterior”. Adjudicó esta situación al contexto económico actual que atraviesa el país en cuanto a la inestabilidad monetaria. El dueño de los reconocidos restaurantes en la capital misionera manifestó que un menú accesible para un grupo grande de comensales -almuerzo o cena- cuesta entre $4.800 y $5.000, e incluye galeto, ensaladas, gaseosa y postre helado.

Por otro lado, Julián Silveira, responsable de Parrilla y Plancheta, también en Posadas indicó que “el local de comidas sólo trabaja con reservas durante el día del amigo por ser el evento que más convoca a reunirse a las personas”.

Al ser consultado por el Día del Docente, señaló que hubo consultas -sobre todo si el restaurante contaría con algún espectáculo musical, lo que confirmó- pero que no tomaron reservas “porque el lugar está preparado para atender a grupos grandes de comensales por lo que si los profesionales de la educación desean festejar allí su día serán bienvenidos”.

Aclaró que “cuando llegan cierta cantidad de invitados a celebrar y unifican mesas -pagando también en efectivo- se habla de descuentos”.

Movimiento sin llenar el cupo

Por otro lado, el encargado de otro reconocido restaurante en Posadas, Juan García, afirmó que “hay movimiento, y también reservas pero no como las esperadas. Tal vez porque hay un incremento en los platos, y si no conforman un grupo de más de 20 personas no se le hace un importante descuento en el menú”. García contó que el menú -plato principal, más postre- para un grupo de comensales sale aproximadamente entre $5.500 y $6.000 sin incluir bebidas.

“Tenemos escuelas confirmadas a partir del viernes hasta el domingo, también el próximo fin de semana pero no se cubre con el cupo total como en años anteriores. También hay docentes que vienen con su grupo propio y no llegan a ser más de diez”, contó.



En cifras

$4.800

Cuesta una cena o almuerzo que incluye entrada, plato principal, bebida y postre. En otro restaurante cuesta entre $5.500 y $6.000, sin incluir bebidas.

La merienda, entre la opciones para festejar