Ya suman 31 las víctimas en Brasil por el paso del ciclón

jueves 07 de septiembre de 2023 | 6:02hs.

Las inundaciones provocadas por un ciclón en el sur de Brasil arrasaron casas, dejaron a automovilistas atrapados en sus vehículos y anegaron las calles de varias ciudades, causando al menos 31 muertes y que 1.600 personas se quedaran sin hogar, informaron ayer las autoridades. Más de 60 ciudades han sido afectadas por la tormenta desde el lunes por la noche, y el gobernador del estado Río Grande do Sul, Eduardo Leite, dijo que la cifra de muertes es la más alta causada por un fenómeno climático en la región.

“El sobrevuelo que acabamos de hacer, muestra la dimensión de un suceso absolutamente fuera de lo común”, dijo Leite en un video publicado en las cuentas de redes sociales del estado. “No sólo se vieron afectadas comunidades ribereñas, sino ciudades enteras que quedaron completamente comprometidas”.

Videos grabados por equipos de rescate el martes y publicados por el sitio de noticias G1 mostraban familias en los techos de sus viviendas pidiendo ayuda mientras los ríos se desbordaban. Algunas zonas quedaron completamente aisladas luego de que amplias avenidas se volvieron ríos de rápidas corrientes.

Leite dijo ayer que la cifra de muertos era de 31 personas, y las autoridades de emergencia del estado afirmaron que al menos 1.600 personas se habían quedado sin hogar.

En Mucum, una ciudad de unos 50.000 habitantes, los rescatistas hallaron 15 muertos en una misma vivienda. Una vez pasada la tormenta, los residentes descubrieron un sendero de destrucción junto al río, y la mayoría de los edificios arrasados hasta el nivel del suelo. Las imágenes mostraban una oveja colgando de un tendido eléctrico, lo que indicaba lo alto que había subido el agua.

“El agua llegó muy rápido, subía 2 metros (6,5 pies) por hora”, narró uno de los habitantes de Mucum, Marcos Antonio Gomes, quien estaba de pie sobre una pila de escombros. “No nos queda nada. Ni siquiera tenemos ropa”.

En una señal de que la gente podría estar varada durante algún tiempo, el Ayuntamiento de Mucum aconsejó a los residentes que buscaran provisiones para cubrir sus necesidades durante las próximas 72 horas. Gomes, un hombre de negocios de 55 años, dijo que era la cuarta vez en 15 años que su casa se ve dañada por inundaciones. Indicó que esta fue una de las peores, y que anticipa más inundaciones en el futuro.

“No hay manera de que podamos vivir aquí. Esto volverá a pasar. Tenemos que irnos de aquí”, expresó.

Muchas de las víctimas murieron electrocutadas o atrapadas en vehículos, reportó el sitio de noticias G1. Una mujer murió cuando fue arrastrada durante un intento de rescate.

Los equipos de búsqueda y rescate se han centrado en el valle de Taquari, a unos 150 kilómetros (30 millas) al noroeste de la capital del estado, Porto Alegre, donde se registraron la mayoría de las víctimas y los daños. Sin embargo, el miércoles por la mañana se ampliaron los esfuerzos hacia el oeste y se enviaron helicópteros al valle del Río Pardo. Se prevén más lluvias torrenciales en la región centro-sur del estado, aunque es posible que no afectaran a las zonas más afectadas. Las autoridades mantuvieron el miércoles tres alertas por inundaciones en los ríos Jacui, Cai y Taquari.

Río Grande do Sul fue azotado por otro ciclón en junio, que mató a 16 personas y causó destrozos en 40 ciudades, muchas de ellas en los alrededores de Porto Alegre.



Amplia afectación a varias ciudades

En total, 66 ciudades están siendo afectadas por el paso del ciclón, con más de 4.500 evacuados, según informó Defensa Civil del Brasil.

El desastre tuvo un epicentro en las ciudades que están ubicadas en las márgenes del Río Taquarí.

El ciclón provocó también lluvias, aunque con menor intensidad, en otros estados como Mato Grosso do Sul, Paraná y San Pablo.

El gobernador de Río Grande do Sul, detalló que 55.000 personas están afectadas por el paso del fenómeno climático, el tercero en lo que va del año en Río Grande do Sul. Por su parte el secretario de Planificación de Río Grande do Sul, Henrique Gomes Acosta, aseguró que esta es la peor tragedia climática de los últimos 40 años en el estado que tiene frontera con las provincias de Corrientes y Misiones y es uno de los puntos clave para el transporte terrestre del comercio del Mercosur.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva envió el martes a agentes de Defensa Civil nacional para ayudar a la región del desastre y a su ministro de Integración, Waldéz Goes. En mayo pasado 16 personas habían fallecido por el paso de un ciclón extratropical en Río Grande do Sul.