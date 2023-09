Crece producción orgánica de té y yerba mate

jueves 07 de septiembre de 2023 | 6:05hs.

El gobierno de la Provincia, a través del Ministerio del Agro y la Producción, detalló el alcance actual del proyecto de producción orgánica encarada en Misiones que cuenta con 41 establecimientos certificados, distribuidos en 17 municipios (ver Establecimientos...). El informe se conoció tras las observaciones realizadas desde Estados Unidos sobre el reemplazo de agroquímicos (ver Repercusiones).

El trabajo fue elaborado por Luciana Imbrogno y Griselda Capli, de la Subsecretaría de Desarrollo y Producción Vegetal, que depende del Ministerio del Agro. En primer lugar recuerdan que la producción orgánica está amparada por la ley nacional 27.127, que define a la esta actividad como “un sistema de producción sostenible que promueve el cuidado ambiental, mediante el fortalecimiento de la biodiversidad y la actividad biótica del suelo”. Luego también se detallan los usos y las exportaciones que se concretan.

Detallan que Misiones exporta gran parte de su producción orgánica y lo hace principalmente a la Unión Europea (Alemania, Austria, Francia, Grecia, Finlandia, Suiza), Estados Unidos y Reino Unido, entre otros, en el caso de yerba mate; y Países Bajos, Canadá, Estados Unidos y Brasil en el caso del té.

De acuerdo al informe, en 2022 la superficie certificada y cosechada tuvo un muy leve aumento manteniendo casi la misma cantidad, pero lo que marcó un salto significativo fue la exportación y el consumo interno de la yerba mate, aumentando en un 112% y un 38% respectivamente.

Indicaron que este incremento se debe a una mayor demanda de productos orgánicos, al avance del ecommerce que favorece y facilita la vinculación consumidor-productor, y al ingreso de nuevos yerbales al circuito de la certificación.

Por ello, más adelante y a modo de conclusión, Imbrogno y Capli sostienen que la yerba mate y el té orgánicos son una economía regional que crece cuidando el ambiente, la biodiversidad y garantizando trazabilidad para el consumidor asegurando la calidad del producto. “Se obtiene a partir de un sistema de producción sostenible que utiliza métodos no contaminantes del aire, suelo y agua”, destacaron.

Recuerdan que desde el Ministerio del Agro y la Producción de Misiones participan activamente en la Comisión Asesora para la producción orgánica trabajando en el Plan estratégico 2030. “Coordinamos la Mesa Provincial de producción orgánica con distintas acciones de promoción y capacitación porque sabemos que para nuestros productores es también valor agregado y diferenciación de su producto que mejora sus posibilidades de mercado”.

Sobre el proyecto en marcha

Recuerdan que el proyecto de producción orgánica en marcha en Misiones se basa en el uso mínimo de insumos externos, sin uso de fertilizantes y plaguicidas sintéticos ni de manipulación genética.

“Se utilizan métodos que evitan la contaminación del aire, suelo y agua. Un producto orgánico cuenta principalmente con sellos de certificación como agregados de valor que le dan reconocimiento nacional por su calidad orgánica y potencial para el mercado internacional. Es una cadena productiva donde el principal objetivo es el cuidado del ambiente, de los recursos naturales y de las personas, tanto trabajadores como consumidores manteniendo la biodiversidad”.

Las autoras del artículo añaden que, a través de esta ley se incluye un sistema de certificación y le da control oficial únicamente al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), ente capaz de habilitar y auditar a las empresas autorizadas a certificar en la Argentina que son cuatro: OIA, Letis, Ecocert y Food Safety.

“Además de regular la actividad, esta ley crea la Comisión Asesora para la Producción Orgánica, la cual es presidida por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación, y cuenta con la participación de representantes de gobiernos provinciales. Citan a Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, entre otras), Senasa, CFI, Inta, Inti, Inase, Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (Aaici), Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (Iica), Consejo Federal de Inversiones (CFI), universidades nacionales, diversos ministerios nacionales, Movimiento Argentino para la Producción Orgánica (Mapo) y la Cámara Argentina de Certificadoras de Alimentos, Productos Orgánicos y Afines (Cacer).

La comisión y el plan estratégico

La Comisión Asesora para la Producción Orgánica tiene como principales objetivos promover el plan estratégico para la Producción Orgánica 2030, asesorar al secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca sobre los aspectos relativos al sistema de producción orgánico, biológico o ecológico; y tomar conocimiento y emitir opiniones sobre los textos de proyectos de políticas oficiales, leyes, decretos, resoluciones y disposiciones.

Asimismo, promover el desarrollo de la producción orgánica en el país y promover la creación de Mesas Provinciales, además de destacar que la superficie orgánica cosechada a nivel nacional presenta una tendencia creciente desde los inicios de la actividad.

En Misiones

En el marco del Plan Estratégico para la Producción Orgánica 2030, la provincia de Misiones creó la Mesa Provincial para la Producción Orgánica que tiene como objetivo: lograr la vinculación entre el sector público y privado para promover los conocimientos de las acciones orientadas a la producción orgánica que ocurren de cara a la producción nacional.

También promover redes organizativas primarias o industriales de cada sector con el fin de lograr originar instrumentos que alienten al progreso de los productores en la provincia, fortalecer la participación de la producción orgánica de la provincia en otras economías regionales, nacionales e internacionales y fomentar la producción.

Se apunta además a la evolución de la producción orgánica en la provincia de Misiones.

Explican que a través de un documento de Senasa sobre la situación de la producción orgánica en el país, junto a un listado de operadores orgánicos que remiten las empresas certificadoras que se actualiza anualmente, se publica todos los años, el estado de avance de la actividad orgánica en las distintas provincias.



Repercusiones sobre prohibir glifosato

Misiones es la primera provincia en prohibir el glifosato en el sector de la agroindustria. Desde su aprobación y luego su puesta en marcha, no deja de generar posiciones encontradas. En julio se había aprobado la norma que se aplica tras ser reglamentada de manera gradual.

Esta semana se conoció que la Tea Association of the USA, Inc, organismo de comercialización de té en los Estados Unidos, envió una nota a sectores de la producción tealera de la provincia advirtiendo sobre restricciones existentes en el país del norte para el ingreso de productos agrícolas. Fue a raíz de la sanción de una ley provincial que obliga a suspender el uso del glifosato, un herbicida aprobado en los Estados Unidos, que en los próximos dos años debe ser reemplazado por bioinsumos en Misiones. Aclaran que no exige la utilización del herbicida de Monsanto ni prohíbe el uso de un bioinsumo, sino que alerta que para comercializar productos agrícolas en los Estados Unidos hay que utilizar insumos que estén habilitados y probados al menos por dos años.

Establecimientos con certificación orgánica