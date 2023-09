Negociadores del Mercosur y UE se volverán a reunir

martes 05 de septiembre de 2023 | 6:02hs.

Lula y Von der Leyen no lograron un acercamiento para el acuerdo. Foto: AP

Los negociadores de la Unión Europea y del Mercosur se volverán a reunir el próximo 15 de septiembre en Brasilia, anunció ayer el ministro brasileño de Asuntos Exteriores, Mauro Vieira. “El 15 de septiembre tendremos una reunión cara a cara. Los negociadores de la Unión Europea vendrán a Brasilia para continuar las negociaciones”, confirmó Viera en una entrevista a TV Bandeirantes citada por la agencia Ansa.



El canciller reiteró la posición del Mercosur de que “la salvaguarda del medio ambiente” no se convierta en un pretexto para “medidas proteccionistas”.



No obstante, se mostró “optimista” sobre las negociaciones y se sigue apuntando a cerrar el acuerdo antes de fin de año.



“Los demás países del Mercosur tienen la misma posición. Ya hablé con los cancilleres de Uruguay (Francisco Bustillo Bonasso), Argentina (Santiago Cafiero) y Paraguay (Rubén Ramírez Lezcano)”, precisó, Viera.



La idea es “negociar” y encontrar un compromiso que “respete los intereses del Mercosur”, agregó el funcionario brasileño.



En marzo, la UE presentó un instrumento adicional al Mercosur en el que incorporó una serie de exigencias medioambientales suplementarias que podrían perjudicar la exportación de determinados productos de la región, por lo que se encontró con la resistencia de algunos países.



Este punto fue considerado por el presidente de Brasil, Lula da Silva, como una “amenaza”, pese a manifestar su intención de cerrar el pacto al igual que el presidente Alberto Fernández.En junio pasado Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, se reunió en Brasil con Lula para un entendimiento pero no llegaron a un acercamiento.