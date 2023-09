Burlando tras la autopsia de Silvina Luna: "No puede quedar impune este homicidio"

lunes 04 de septiembre de 2023 | 16:40hs.

Fernando Burlando habló luego de haber presenciado la autopsia al cuerpo de Silvina Luna, modelo fallecida la semana pasada. Visiblemente conmovido, el abogado remarcó que "se extrajo material duro y pesado", asegurando que "no puede quedar un homicidio impune". En esa línea contó que decidió hacer personalmente la denuncia al médico Aníbal Lotocki "por homicidio" y se quejó de que "Silvina se fue sin tener la respuesta de la Justicia".

"La Justicia no se pone en el lugar de las víctimas. Le vamos a dar la oportunidad de que se reivindique", agregó Burlando en diálogo con el programa Intrusos.

Luego de la muerte de Silvina Luna en el Hospital Italiano, el titular de la Fiscalía 29 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional, Sandro Abraldes, pidió a la Cámara Nacional de Casación que se preservara el cuerpo para realizar la correspondiente autopsia, lo que fue ordenado al día siguiente por el TOC 28, y por ello se vio postergado el entierro.

El hermano de Silvina, Ezequiel Luna, se constituyó como particular querellante para reclamar Justicia. "Que se castigue al responsable con el máximo legal, y que me tenga en el carácter de querellante particular, como así también receptar mi reserva de constituirme en actor civil, para lo cual autorizo expresa y formalmente a mis letrados patrocinados para que procedan consecuentemente con todas las facultades y prerrogativas de ley", dijo en su presentación judicial.

"El fallecimiento de Silvina no es una muerte natural, sino por el contrario se trata de una muerte violenta. Tampoco tengo duda alguna de que la muerte, precedida de una prolongada agonía, de años de sufrimiento y padecimiento físico y psíquico, guarda relación de causalidad directa con el accionar del sentenciado Aníbal Rubén Lotocki, que ocultó a Silvina en forma intencional las consecuencias posibles de la aplicación de sustancias de relleno, es más, no documentó esta situación en su historia clínica, ausencia de consentimiento informado, documentos objeto de secuestro en su oportunidad en las constancias que surgen la causa 50.949/2015 del Tribunal Oral en lo Criminal 28", agregó.

Luego de la autopsia, la Justicia investigará si la muerte de Silvina Luna está relacionada con la intervención quirúrgica estética que se hizo con Aníbal Lotocki en 2010.