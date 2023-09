Bullrich dijo que meterá preso a Pablo Moyano si corta una calle

lunes 04 de septiembre de 2023 | 6:02hs.

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, le advirtió ayer al cosecretario de la CGT, Pablo Moyano, que terminará preso si encabeza protestas y “corta la calle” durante un eventual gobierno suyo.



“Le digo a Pablo Moyano que, si sale a la calle a impedir que la voluntad popular lleve adelante su programa, será el primero en ir preso. Voy a ir personalmente ante el juez a decirle que este desorden se acabó. La Argentina necesita estar ordenada, no encontrarse con un piquete todos los días. Así que, Pablito Moyano, tenelo en claro: vos cortás la calle y vas en cana”, dijo Bullrich en declaraciones a Radio Rivadavia.



El sindicalista del gremio de Camioneros había asegurado ayer que será “el primero en estar en la calle contra la derecha” para “resistir” eventuales despidos y cierres de empresas que se produzcan en caso de que Bullrich o el postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, se impongan en las elecciones del 22 de octubre.



Bullrich afirmó que no está “en contra de los sindicalistas” en general, “sino de los que frenan el avance del país”.



Por su parte, luego el referente de la CGT y líder sindical de Camioneros, salió a responderle a la candidata presidencial y dijo que “Patricia Bullrich ya cumplió su etapa”.



Moyano, acusó ayer a Bullrich, de querer “volver al pre-peronismo” con propuestas como la reforma laboral, y afirmó que ni con la detención de sindicalistas sería posible llevar adelante ese tipo de medidas.



“Ellos quieren una reforma laboral, sacarnos nuestros derechos y volver al pre-peronismo. Y no lo van a poder hacer por más que nos detengan”, manifestó el dirigente sindical en diálogo con Radio 10.



Proyectos para 2024

Bullrich, por su parte, anunció que si triunfa en los comicios y llega al gobierno cerrará “de un día para el otro” la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).



“El imaginario colectivo es que en la AFI se espía a los políticos y a jueces, que no es profesional como tiene que ser. Vamos a arrancar de cero y a llamar a estudiantes de todas las carreras, a investigadores, a gente que se forme en la Escuela de Inteligencia para que ningún argentino piense que hay una agencia que los va a espiar. Vamos a tomar una decisión de cuajo”, comentó.



Por otro lado, expresó que Carlos Melconian, a quien días atrás presentó como su ministro de Economía si llegara a la presidencia, “va a tener la conducción” de la gestión en ese área.



“Con la Fundación Mediterránea está liderando un equipo de economistas que va a darle a la Argentina un plan de salida, que tiene luz al final del túnel, poniendo el énfasis en el desarrollo de los argentinos”, describió.



En materia económica y financiera, la candidata presidencial mencionó que entre las leyes que propondrá para su tratamiento en el Congreso estará “una nueva Carta Orgánica del Banco Central”.

Kicilloff pidió no ir para “atrás ni a la derecha”

Axel Kicillof dijo que Patricia Bullrich y Javier Milei “no van a resolver un solo problema” y llamó a votar a Sergio Massa



El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, advirtió ayer que los candidatos presidenciales opositores Patricia Bullrich y Javier Milei “no van a resolver un solo problema”, por lo que el país “necesita” a Sergio Massa, postulante de Unión por la Patria (UxP), “como presidente”.



“La derecha tiene dos candidatos pero un solo proyecto, que es quitar derechos”, reiteró Kicillof desde sus redes sociales.



El gobernador sostuvo que Bullrich “propone menos inversión, menos Estado, menos derechos”, y contrapuso que desde UxP “proponemos y hacemos lo contrario”.



En cuanto a Milei dijo que busca “dinamitar obras y cortar derechos con una motosierra”.



“Nosotros queremos construir un futuro mejor, con más y mejor Estado, con más derechos”, dijo.



Y por otro lado reiteró: “Ni atrás ni a la derecha, sigamos avanzando derecho al futuro”.



Llamó a votar a Massa

El mandatario provincial, que buscará en octubre la reelección, respaldó la candidatura del ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria. “Ni Patricia Bullrich ni Javier Milei van a resolver un solo problema, necesitamos a Sergio Massa de Presidente”, remarcó.



Además, señaló que desde que está a cargo del Poder Ejecutivo no creó “ningún impuesto” ni aumentó “las tasas impositivas”.



“Entonces la pregunta no es por qué cobramos impuestos, sino qué hicieron cuando gobernaron con los impuestos que también se pagaban y no estaban en las escuelas, los caminos, las ambulancias y las computadoras”, añadió.



Y señaló que “ahora los impuestos que pagan los bonaerenses vuelven para garantizar sus derechos. Queremos que en los 135 municipios se pueda acceder a la salud, la educación, la producción y el trabajo”.

Massa replicó a Milei por su desinterés en el medioambiente

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, replicó ayer nuevamente al candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, a quien le dijo que “no te importa destruir el planeta ni la vida de nadie” y “para vos todo se puede vender, desde un pulmón hasta los ríos”.



Massa se pronunció así en su cuenta de la red social X (exTwitter), después de que Milei sostuvo que “una empresa puede contaminar un río todo lo que quiera”, volvió a cuestionar el cambio climático y calificó de “horrores” los conceptos económicos de Massa en el acto del Día de la Industria.



Tras una primera réplica a esa calificación, el sábado, ahora Massa dijo: “Horror es negar el cambio climático, Javier Milei”, dirigiéndose directamente al diputado libertario.



“Sabemos que no te importa destruir el planeta ni la vida de nadie. Yo creo en cuidar el medio ambiente. Para vos todo se puede vender, desde un pulmón hasta los ríos”, enfatizó el candidato presidencial de UP.



Antes, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, había dicho que las ideas de Milei son un “peligro”.



Ideas peligrosas

“Tus ideas, que son un peligro, se deben aplicar en algún otro planeta, no en este donde convivimos 8.000 millones de seres humanos”, dijo Katopodis en X.



La titular de Aysa, Malena Galmarini, también le había respondido a Milei. “Una nueva propuesta de Milei. Además de ser negacionista del cambio climático ahora habla de privatizar un recurso como el agua que ya es escaso en el mundo, y en nuestro país sí tiene dueño: somos todos los argentinos y argentinas”, enfatizó.