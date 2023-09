Fábrica nacional de baterías de litio se inaugurará antes de fin de año

lunes 04 de septiembre de 2023 | 6:02hs.

Antes de fin de año está prevista la puesta en marcha de la primera Planta Nacional de Desarrollo Tecnológico de Celdas y Baterías de Litio (Unilib), y en ese marco, representantes del consorcio del que participan la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la empresa Y-TEC, destacaron que esta primera fábrica es “producto de 20 años de investigación y desarrollo”.



Télam participó de una recorrida por la fábrica de celdas instalada en el Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica, que la UNLP posee en diagonal 113 entre 64 y 66, planta que se estima estará operativa y comenzará a producir las primeras baterías antes de fin de año.



Unilib, es un emprendimiento inédito en el país, impulsado y desarrollado por la UNLP e Y-TEC, la empresa de tecnología de YPF, con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación.



“Esto fue producto de una reunión que tuvimos en febrero de 2020 con la gente de Y-TEC, y ahí empezamos a hablar de la posibilidad de hacer una planta para el desarrollo de celdas a nivel industrial”, explicó a esta agencia Javier Díaz, secretario de Vinculación Tecnológica de la UNLP y coordinador de la mesa de litio de la región.



De la recorrida también participó Juan Aiub, jefe de Productos Tecnológicos de Y-TEC, quien además de destacar que la fábrica de La Plata es “la primera planta en Latinoamérica para producción de celdas de litio”, subrayó que es “producto de 20 años de investigación y desarrollo de la UNLP, el Conicet, el Inifta (Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas), e Y-TEC”.



“Hubo una necesidad estratégica de no solamente recuperar para el Estado nacional la petrolera, sino crear un instituto de investigación y desarrollo que combine la capacidad industrial de YPF con el capital científico del Conicet”, precisó el ingeniero y agregó: “Hay toda una secuencia de decisiones estratégicas que te permiten llegar a tener el conocimiento para montar una planta industrial”.



“Eso no se hace en un día y no se hace, por supuesto, con un Conicet desfinanciado”, destacó.



En esa línea, Díaz precisó que en Argentina “el proceso de investigación en litio empezó en los años 70, después en los 2000 estuvo todo el tema de las baterías, tanto la ingeniería como la parte del Inifta y luego evolucionamos en esto”.



La del Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica es una planta industrial que va producir una celda de ion litio tipo pouch.



Los expertos explicaron que “la celda es la unidad mínima de almacenamiento de energía” y que varias de estas celdas, hasta 80, “conectadas en serie o en paralelo van a dar forma a una batería”.



Por las características y estrategias de este proyecto, esta batería va a atender “necesidades de orden público, ya sea el Ministerio de Defensa, que nos pide el desarrollo de baterías especiales para determinadas aplicaciones, y otros proyectos como son el programa Permer, para abastecer comunidades aisladas desconectada la red eléctrica que tenga un sistema de producción solar fotovoltaica y almacenamiento de esa energía”. Está previsto que esta planta produzca 300 celdas tipo pouch por día, lo que significaría una producción anual de mil baterías de 48 voltios y 100 amperes en un único turno en el que van a trabajar alrededor de 20 personas.