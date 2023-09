El prontuario de Trump genera incertidumbre en elecciones

lunes 04 de septiembre de 2023 | 6:02hs.

La posibilidad de que Donald Trump sea condenado el año próximo por el asalto al Capitolio podría revivir una enmienda de la Constitución estadounidense que data del final de la Guerra de Secesión y prohíbe a personas que participaron en una insurrección ocupar cargos electivos, aunque analistas ponen en duda que esta normativa, que nunca fue aplicada hasta ahora, se pueda utilizar en el caso de que el expresidente logre la reelección en 2024.



Trump, que es el favorito para las primarias del Partido Republicano, enfrenta actualmente cuatro casos penales, entre ellos el vinculado al asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, cuando cientos de partidarios del exmandatario -y en parte alentados por él- intentaron impedir la certificación de votos de la elección de 2020, que había ganado el demócrata y actual presidente Joe Biden. “La persona que es señalada como que encabeza esa conspiración es Donald Trump y uno de los cargos que se le están imputando es el de conspiración. Entonces, según lo que dice esa enmienda constitucional, algunos legalistas estadounidenses postulan que él no se podría presentar como candidato”, explicó Valeria Carbone, docente e investigadora Universidad de Buenos Aires y Universidad Nacional de La Plata, al ser consultada por Télam.



Dicha enmienda, de hecho, prohibía a quienes “participaran en una insurrección” contra Estados Unidos ocupar cargos civiles, militares o electivos sin la aprobación de dos tercios de la Cámara de Representantes y el Senado.



Según dos profesores de derecho consultados por el diario The New York Times, Trump no podría ser elegible como presidente. Los profesores William Baude de la Universidad de Chicago y Michael Stokes Paulsen de la Universidad de St. Thomas estudiaron el tema durante mucho tiempo y consideraron que Trump no podría ser presidente a menos que dos tercios del Congreso decida concederle una amnistía en su imputación penal por conspiración debido al asalto al Capitolio.