El Senado frenó la reforma de la Ley de Alquileres para escuchar a involucrados

domingo 03 de septiembre de 2023 | 6:02hs.

El Senado de la Nación frenó la semana pasada la posibilidad de un tratamiento exprés de la reforma de la Ley de Alquileres y convocó a los representantes de organizaciones de inquilinos, propietarios e inmobiliarias para que a partir del próximo miércoles expongan sus puntos de vista sobre qué ley se necesita para ordenar esta actividad.

El pasado 23 de agosto la Cámara de Diputados de la Nación aprobó una serie de reformas a la ley que actualmente rige los contratos de alquiler. Los impulsores de esa movida fueron los legisladores de Juntos por el Cambio con el apoyo de un conjunto de bloques minoritarios que aportaron los votos necesarios para lograr la media sanción.

Pero para que esas reformas sean ley necesitan la otra media sanción de la Cámara de Senadores. Y desde la oposición se habían entusiasmado con la idea de un tratamiento rápido en la cámara alta para lograr esa ley. Pero eso no ocurrió porque los senadores quieren más tiempo de debate y ampliar también la mirada a la cuestión de los alquileres temporarios.

Los senadores del Frente de Todos explicaron que es necesario volver a convocar a los diferentes sectores que representan a inquilinos, propietarios y las inmobiliarias para escuchar todas las campanas antes de meter mano a modificar la ley en vigencia.

Desde la oposición se quejaron porque dicen que ese debate ya se dio y que ahora lo importante es buscar una solución al grave problema que significa alquilar una vivienda hoy en cualquier parte del país. Con esa idea se aprobó el pasado 23 de agosto la reforma en la cámara baja que cosechó el apoyo de las cámaras inmobiliarias y duras críticas de los inquilinos.

Con ese telón de fondo se espera que el debate que se reiniciará el próximo miércoles en la Cámara de Senadores se ponga picante al momento de decidir, por ejemplo, si el problema es la ley de alquileres o la inflación que no para de subir, si es cierto o no que el aumento de los alquileres temporarios que se pagan en dólares influyen en la falta de viviendas para alquilar de manera tradicional, si es necesario regular ese mercado de los alquileres temporarios, si inquilinos y propietarios están o no en un pie de igualdad al momento de definir los montos de los alquileres. Y una larga lista de cuestiones relacionadas al mundo alquiler que serán el centro de debate en la Cámara Alta.

Inquilinos e inmobiliarios

La media sanción de la Cámara de Diputados encendió duras críticas desde las asociaciones que nuclean a los inquilinos que entienden que esas modificaciones lejos de ayudar complican aún más la situación.

“Los contratos de dos años marcan un retroceso en materia de seguridad en la tenencia de la vivienda. Todas las medidas que se tomaron en la Cámara de Diputados van a generar una crisis económica y social de los hogares inquilinos aún mayor de la que existe en la actualidad”, señaló Magalí Zirulnikoff, cofundadora de la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria.

Luego dijo que “fijaron que los aumentos se puedan pactar con un criterio de libre voluntad entre las partes, cuando sabemos que hay una relación asimétrica. Los propietarios expresan su voluntad en el contrato y la parte inquilina, simplemente, adhiere. Aquellas personas que alquilan no negocian las cláusulas de los contratos, por lo que ya se parte de un punto falso”.

Por su parte, el presidente de la Unión Argentina de Inquilinos, Ricardo Botana, señaló que “volver a los contratos de dos años es un paso atrás. Hablamos de un lapso que pasa muy rápido y no aporta previsibilidad para las familias inquilinas que, por ejemplo, mandan a sus hijos a escuelas cercanas a donde alquilan”.

Desde el sector de las inmobiliarias, Daniel Zampone explicó que “la Ley de Alquileres había que modificarla o derogarla, porque fue un parche mal hecho. La decisión que se tomó en Diputados resultó un buen gesto. Es como si estuvieras en el desierto muriéndote de sed y te dan un vaso de agua. ¿Te va a salvar? No, pero es un pequeño mimo”.

Seguidamente Zampone advirtió que “cuanto más tarden en tratarla, ya sea para aprobarla, rechazarla o modificarla, entramos en el peor momento del mercado de alquileres porque va a seguir frenado. Estábamos muy mal y ahora nos encontramos peor. Espero que aprueben esta reforma en la Cámara de Senadores y, si no lo hacen, que sea lo más rápido posible. Si van a tomarse seis meses, como pasó con la actual ley, es una locura. En mis tres oficinas tengo listas de espera para alquilar”.

El proyecto hoy

El proyecto que cuenta con la media sanción de la Cámara de Diputados y que activó su tratamiento en el Senado de la Nación modificó tres puntos de la norma que hoy rige el mercado: el plazo de los contratos que se reduce de tres a dos años, el ajuste de esos contratos que actualmente es anual y se reduce al menos cada cuatro meses y finalmente la forma de actualizar el monto de los alquileres para que puedan acordarse libremente las partes en una grilla que ofrece el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y el Índice de Salarios (IS).



Ley para alquileres temporarios

Durante la semana pasada se abrió el debate en las comisiones del Senado de la Nación sobre la reforma de la Ley de Alquileres y en paralelo se reactivaron proyectos que buscan regular los alquileres temporarios con fines turísticos. Uno de ellos fue aprobado el último jueves por unanimidad por los senadores del oficialismo y de la oposición y dejó el texto listo para ser tratado en el recinto en la próxima sesión, cuya fecha aún no fue definida. Como puntos centrales el proyecto aprobado por los senadores plantea regular y evitar que se siga comercializando en dólares los alquileres temporarios de las plataformas como Airbnb, que están fuera del marco normativo del Estado e incluso fija sanciones por incumplimientos. De acuerdo a la iniciativa que aprobaron los senadores para que la locación de un inmueble se considere de alquiler temporario debe rentarse por un espacio de entre uno y 90 días. “Esta iniciativa es muy importante y la celebramos. Es algo que venimos planteando desde hace mucho tiempo. En la Argentina hay muchas ciudades turísticas, que son las que tienen mayor conflictividad por esta cuestión. Las viviendas que están en alquiler permanente se van desplazando al temporario y eso deja a los inquilinos sin posibilidades” señaló Magalí Zirulnikoff, cofundadora de la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria.