El territorio Fun

sábado 02 de septiembre de 2023 | 1:00hs.

Las más pedidas

1 Lala - Mike Towers

2 Baby hello - Rauw Alejandro; Bizarrap

3 Los del espacio - Big One; Duki; Emilia; FMK; LIT killah; Maria Becerra; Rusherking; Tiago PZK

4 Dance the night -

Dua Lipa

5 Corazón vacío - Maria Becerra

6 Vagabundo - Manuel Turizo; Yatra; Beéle

7 Salgo a bailar- Emilia; FMK

8 Me enteré - Tiago PZK; Tini Stoessel

9 Rauw Alejandro: Bzrp Music Sessions, Vol. 56 - Bizarrap; Rauw Alejandro

10 El amor de mi vida - Maria Becerra; Los Ángeles Azules



El ‘Silent Live’, la última tendencia livestream de TikTok

En TikTok ha surgido una nueva tendencia de retransmisión en directo en la que los creadores hacen un “Silent Live”, pero ¿qué es exactamente? Desde que TikTok lanzó su opción de retransmisión en directo, una gran variedad de tendencias se han apoderado de la plataforma.

Recientemente, la tendencia NPC de TikTok vio a miles de creadores actuando como un personaje no jugable de un videojuego mientras recibían montones de regalos en el proceso.

Ahora, los Silent Live se apoderan de la aplicación pidiendo a los espectadores que no envíen regalos ni interactúen con la transmisión.

Con más de mil millones de usuarios mensuales en TikTok y miles de visualizaciones en los clips subidos del stream Silent Live, no hay duda de que muchos han visto la nueva tendencia en la página For You.



El RPG táctico está gratis en Epic Games Store por tiempo limitado

Epic Games Store no sólo lanza cada jueves uno, dos y hasta tres videojuegos que se pueden descargar de manera gratuita, sino que además avisa cuáles serán los próximos títulos que regalará para que los interesados puedan agendarlo y no perderse la promoción.

Y en este caso, la plataforma publicó que entre el 7 y el 14 de septiembre liberará un RPG táctico y de construcción de mazos que tiene un par de años en el mercado. Se trata de Spelldrifter, desarrollado y editado por Free Range Games.

Este juego combina las tácticas posicionales en forma de rompecabezas de los juegos RPG de batalla por turnos con la jugabilidad de las entregas de cartas coleccionables.

Selena Lescano y Maxi Fleitas aprovecharon para darse un gustito.

Gianina y Raquel Lukowec y una agradable jornada para compartir una merienda.

Natalia Miglig y Zuly Rosas Roda, inseparables.

Divertida jornada para Luciano Florentín, Claudia Molina y Jose Ignacio Ripoll.