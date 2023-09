El dólar blue inició septiembre a la baja

sábado 02 de septiembre de 2023 | 6:02hs.

El dólar blue se consiguió ayer a $720 para la compra y a $730 para la venta en la Ciudad de Buenos Aires. El blue empezó septiembre cinco pesos por debajo de la cotización del jueves. De esta manera, continúa con la tendencia a la baja de los últimos dos días.

Con estos valores, la brecha con el dólar oficial es de 98,9%, mientras que con el mayorista es de 108,5%.

El dólar blue aumentó $185 (+33,6%) en agosto. Un mes agitado, sobre todo por la volatilidad en el medio de la incertidumbre electoral y la negociación del acuerdo con el FMI, que desembolsó U$S 7.500 millones y se suma a los fondos adicionales enviados por el BID por U$S 1.300, además de los U$S 650 millones que se comprometió a girar el Banco Mundial.

El BCRA adquirió nuevamente U$S 21 millones, elevando su saldo positivo en el Mercado Único y Libre de Cambios (Mulc) a un total de U$S 1.256 millones al cierre de agosto, el mejor mes para el Central. De este saldo, U$S 1.126 millones se obtuvieron después de la devaluación que aplicó el gobierno al día siguiente de las Paso, una medida exigida por el FMI.

El ritmo diario de adquisiciones en el Mulc disminuyó significativamente. Pasó de U$S 162 millones en los primeros cuatro días después de la devaluación a U$S 53 millones a partir de entonces.

El BCRA terminó la última rueda de la semana con una compra marginal de U$S 1 millón en el mercado de cambios. Así, lleva catorce jornadas consecutivas en las que adquirió dólares y terminó con saldo positivo.