viernes 01 de septiembre de 2023 | 6:04hs.

Hace apenas dos meses, mientras el estado de salud de Silvina Luna se agravaba, el médico misionero Aníbal Lotocki rompió el silencio en Telenoche, por Canal 13.

“Mis pacientes saben que no soy cirujano plástico”, aseguró al comienzo de la charla con Nelson Castro y Dominique Metzger. Luego, sostuvo que no tuvo responsabilidad en el cuadro de Luna y lanzó: “Ella es mi única paciente que tiene insuficiencia renal”.

“He dejado de venir a televisión porque no puedo explicar nada, esto de que el producto está aprobado y que no tiene nexo causal lo he dicho en muchos programas, por eso opté por ir a la Justicia. En mis redes sociales he mostrado elementos y pruebas donde explico todo lo que sucedió. La gente que cree en mí, no mira televisión o no se guía por lo que dicen en la televisión”, afirmó el médico denunciado por haberle ocasionado lesiones graves a Silvina Luna, Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa, después de realizarle procedimientos quirúrgicos.

Tras cinco años del juicio y más de 30 testigos, Lotocki fue condenado a cuatro años de prisión efectiva y cinco de inhabilitación para ejercer su profesión. Sin embargo, pasó sólo quince días en la cárcel y pudo continuar trabajando en su consultorio a partir de que la resolución fue apelada.

Pero hace semanas tuvo un revés cuando la Cámara de Casación rechazó el pedido de la defensa del médico cirujano, que seguirá sin poder ejercer su profesión.





Murió Silvina Luna, la modelo que había sido operada por el misionero Lotocki

“Lo absolvieron teniendo todo en contra”