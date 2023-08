El intendente de Mar del Plata le pidió la renuncia a todo el gabinete de Cultura por un error

sábado 26 de agosto de 2023 | 10:30hs.

El intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, solicitó la renuncia a todos los miembros de la Secretaría de Cultura municipal, incluyendo al titular de la cartera, Carlos Balmaceda. La decisión surgió a partir de un error que se cometió en la fecha de viaje de una delegación que debía ser trasladada a Ayacucho para participar de los Juegos Bonaerenses.

El pasado miércoles una delegación de 40 jóvenes debían viajar a la localidad de Ayacucho para participar de los 32º Juegos Bonaerenses debido a que habían clasificado para continuar en el certamen. Sin embargo, no pudieron lograrlo debido a un error cometido por parte de la Secretaría de Cultura.

Desde el municipio se confirmó que dicha área tenía la responsabilidad de contratar el transporte para que la delegación pudiera viajar. Sin embargo, se confundieron de fecha y organizaron el traslado para un día después de la competencia. Por tal motivo, todos los participantes quedaron descalificados por no asistir el día previsto.

Por tal motivo, el contingente integrado por jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad que tenían previsto competir en distintas disciplinas a nivel regional, fueron eliminados de manera automática por no presentarse durante la jornada establecida.

Desde el Ejecutivo se planteó que el propio intendente no supo de la situación debido a que se encontraba abocado a los saqueos ocurridos durante las últimas jornadas. Por tal motivo, plantearon que cuando se enteró “ya no había vuelta atrás. No hay excusas. Les va a pedir la renuncia a los responsables”, adelantaron a diario La Capital.

Entre los integrantes del Gabinete municipal encabezado por Balmaceda, se señaló al director general del área, Christian Rabe, el director coordinador Damián Arregui, y el director general de bibliotecas Julio Neveleff.

El incidente con las familias que se vieron afectadas por una descoordinación en la programación del evento llevó a Montenegro a tomar medidas inmediatas para abordar la situación. En las próximas horas, Montenegro se reunirá en el COM (Centro de Operaciones y Monitoreo) con cada una de las familias afectadas por esta situación para pedirles disculpas en nombre del municipio e informarles la decisión de pedirle la renuncia a los responsables directos.

“La principal preocupación del intendente hoy es resolver el problema de las familias que quedaron fuera de los juegos”, informaron desde la municipalidad de Mar del Plata. De esa manera, se buscará dar acompañamiento frente a una situación que no puede modificarse.

Una de las docentes que no pudo viajar a la competencia junto al grupo de alumnos que había clasificado de ronda para competir a nivel local, se lamentó por la situación vivida. “Me avisaron desde el municipio que hubo una equivocación y que la competencia que pensábamos que iba a ser hoy, en realidad fue ayer. Nadie nos comunicó antes el cambio de fecha”.

“A un participante se le ocurrió llamar a Ayacucho porque tenían muy poca información y le dijeron que debían estar compitiendo en ese momento”, contó una fuente consultada por el diario El Marplatense.

Por este motivo, los competidores acusaron a la Secretaría de Cultura municipal luego de que remarcaran la responsabilidad que los funcionarios tenían de informarles en qué día y horario se realizaba el viaje. “Ellos son nuestro nexos con los torneos”, remarcaron.

Después de que el error comenzara a extenderse entre los participantes de las diversas disciplinas, los afectados se manifestaron frente a la delegación en busca de respuestas. “Es una vergüenza que, siendo Mar del Plata sede de la final de los torneos bonaerenses, haya sucedido esto”, acusaron.

Por otro lado, desde la organización de los Juegos Bonaerenses se habría comenzado a evaluar la posibilidad de que los competidores puedan ser reubicados en una etapa regional o en un distrito cercano, para poder darles el derecho a presentarse y que no tengan que ser eliminados automáticamente.