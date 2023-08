“El gasoducto Norte permitirá un gas cuatro veces más barato”

sábado 26 de agosto de 2023 | 6:05hs.

El ministro de Economía, Sergio Massa, afirmó ayer que “así como algunos tomaron deuda para financiar la fuga de capitales y la timba financiera, nosotros la tomamos para construir el desarrollo del gas y del hidrocarburo en la Argentina”, en referencia al crédito otorgado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).



Así se manifestó al encabezar junto a la secretaria de Energía, Flavia Royón, y el presidente de Energía Argentina, Agustín Gerez, el lanzamiento de la licitación de las obras de Reversión del Gasoducto Norte en la localidad cordobesa de Tío Pujio.



Massa afirmó que la obra le permitirá a la Argentina llevar el gas de Vaca Muerta a la región Centro y Norte del país a un costo en pesos que resulta hasta “cuatro veces menor que el que se importa actualmente desde Bolivia”.



Además, el candidato presidencial de Unión por la Patria sostuvo que Argentina “está terminando de recorrer la salida de la crisis”, y que “lo que viene para Argentina es desarrollo, inclusión, la construcción de un país federal en la suma de capital y trabajo” y que el 10 de diciembre “viene el tiempo de abrazar a todos y convocar a un gobierno de unidad nacional”.



Massa aseguró que esta decisión del gobierno nacional permitirá “cuidar los dólares de las reservas, fomentar y promover el trabajo argentino, garantizar el abastecimiento energético y abaratar costos”.



El candidato a presidente por Unión por la Patria le agradeció la participación al gobernador electo de Jujuy “porque es de otra fuerza política, es radical (UCR), y que esté hoy acá demuestra que esto es una política de Estado”.



En el tramo final de su discurso, el jefe del Palacio de Hacienda aseguró que “nos pasó de todo en estos años: endeudamiento criminal, pandemia, guerra, sequía; ahora estamos terminando de recorrer la salida de la crisis. Lo que viene para Argentina es desarrollo, inclusión, construcción de un país federal en la suma de capital y trabajo”.



“Abastecimiento seguro”

Por su parte, el presidente de Energía Argentina, Agustín Gerez, destacó en el lanzamiento de la licitación de la Reversión del Gasoducto Norte que la obra va a brindar “seguridad en el abastecimiento” ya que hoy toda la región del norte del país se abastece con gas proveniente de Bolivia.



“Por supuesto es central para la seguridad en el abastecimiento, hoy toda la región norte del país se abastece con gas de Bolivia y año tras año tenemos que discutir y debatir cuáles van ser los volúmenes que vamos a necesitar para que nuestras industrias y familias se puedan desarrollar sin problemas”, destacó Gerez.

Ahorro energético y más trabajo

La reversión del Gasoducto Norte permitirá llevar el gas del yacimiento hidrocarburífero no convencional neuquino de Vaca Muerta a las industrias de las provincias de Córdoba, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Salta y Jujuy, como así también la conexión de hogares de esas siete provincias a las redes de gas natural y el desarrollo a escala de nuevas actividades industriales, especialmente la minería de litio, según informaron fuentes oficiales.



Toda la reversión del Gasoducto Norte generará 3.000 puestos de trabajo directos y 12.000 indirectos. Una vez concluida la obra, habrá un ahorro anual de U$S 1.960 millones para el Estado; una baja el costo de generación eléctrica y del gas natural para las industrias del norte argentino y exportaciones al norte de Chile, al centro de Brasil y a Bolivia.



La reversión significará una inversión de U$S 710 millones, de los cuales U$S 540 millones provienen de un crédito del Banco de Desarrollo.

Unidad nacional y nueva mayoría política: ejes del congreso del FR

El Frente Renovador, el partido que encabeza el ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa, avanzó ayer en el diseño de la segunda etapa de la campaña electoral en la que buscará polarizar entre “dos modelos de país en disputa”, el que defiende Unión por la Patria (UP) y el que propone La Libertad Avanza (LLA), y reivindicó la idea de construir una “nueva mayoría política” para conformar un “gobierno de unidad nacional” con sectores del radicalismo.



“Además de necesitar acuerdos, el país necesita capacidad de gestión, coraje y decisión. Y eso va a ser bajo la conducción de Sergio (Massa)”, expresó el ministro del Interior, Eduardo de Pedro.



Ante cientos de dirigentes del espacio, De Pedro planteó que, de cara a las elecciones de octubre, se pondrán en debate “dos proyectos de país”, con uno que “tiene que ver con lo que plantea (el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier) Milei” y otro, el de UP, que “consolida una idea de defensa de la Argentina, que tiene como eje la defensa del trabajo, la industria nacional, el comercio, el federalismo y la educación pública”.



“Me parece que algunos sectores de la sociedad no fueron a votar, quizás enojados con una realidad o enojados con la falta de respuesta de un gobierno que no pudo, que no supo, que tuvo funcionarios que no funcionaron, que tiene una deuda que condiciona muchas de las políticas”, describió De Pedro.



Pero, con la mirada puesta en el futuro, el ministro y candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires subrayó que Massa es “el candidato indicado para la Argentina que viene” y quien además “tiene la capacidad de construir un gobierno nuevo”.



En ese sentido, marcó: “En las últimas semanas empezamos a ver cómo desde sectores de radicalismo, un partido centenario, apegado a las instituciones, apegado a la industria nacional, al desarrollo de la Argentina, muy identificado con la educación pública, con valores similares a los del peronismo, empezaron a surgir voces de sus dirigentes históricos que dicen ‘no es con (Patricia) Bullrich, no es por acá”.