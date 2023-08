“No sabemos si agonizó, si pidió ayuda, nada sabemos”

jueves 24 de agosto de 2023 | 4:30hs.

Dolor y muchas dudas sobrevuelan por estas horas en la familia de Ariel Kevin Aguirre, un misionero de 24 años que el martes por la mañana fue encontrado muerto, con múltiples fracturas, tendido sobre la ruta nacional 118 entre las localidades correntinas de San Miguel y Colonia Caimán.

Si bien existen elementos para sospechar que el muchacho oriundo de Candelaria protagonizó un siniestro vial, hasta ayer los investigadores no habían logrado identificar las circunstancias del suceso y por ello sus allegados buscan respuestas por parte de la justicia correntina.

Quien alzó la voz en nombre de la familia de la víctima fue Celeste Castillo, joven que actualmente vive en Luján, provincia de Buenos Aires y que desde la distancia, al igual que todos sus familiares, viven horas de mucha incertidumbre en torno a lo sucedido con el albañil.

En diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 Celeste se mostró muy angustiada con lo sucedido y comentó que su mamá viajó de inmediato a la capital correntina para interiorizarse del caso y de las últimas novedades de la investigación.

“Mi mamá viajó para Corrientes. Viajó para ver cómo estaba el cuerpo, a firmar papeles, pero por estas horas no sabemos nada de lo que pasó, solo que están trabajando. No sabemos qué hacía ahí tirado, porque si iba con un compañero de trabajo lo dejó tirado ahi con el accidente que tuvieron y se fué”, refirió la entrevistada en relación al siniestro vial que habría protagonizado su hermano.

Cabe mencionar que en el lugar donde fue encontrado el misionero, los investigadores policiales recolectaron distintos restos de plásticos que serían de motocicleta. Aunque se desconoce qué vehículos participaron del siniestro que por estas horas no tiene sospechosos en la mira.

“Él llegó a trabajar ahí con un amigo, un compañero de trabajo. Parecería que fueron en moto los dos, pero el otro lo dejó tirado y no nos avisó nada. Esto fue el día lunes -del accidente- a la noche y recién nos avisaron ayer martes a las dos de la tarde. Nosotros no podemos creer lo que pasó, por qué estuvo el cuerpo tantas horas tirado en la calle”, agregó Celeste, quien comentó que se enteró de la tremenda noticia mediante las redes sociales.

A su vez, narró que desde hacía seis años no veía a Ariel, ya que por cuestiones de trabajo la mujer tuvo que mudarse a Buenos Aires, aunque comentó que esperaba reunirse con su hermano en los próximos meses ya que el joven estaba ahorrando para comprarse los pasajes y así poder viajar a la capital del país en busca de trabajo.

En este mismo punto reconoció que por no conseguir empleo en Candelaria su hermano debía acudir a cada oferta que saliera fuera de la provincia.

“Era albañil, muy trabajador y siempre iba a trabajar. No queremos enterrar a mi hermano y no tener respuestas de lo que pasó, esperamos que no quede impune y que se atrape a la persona que le hizo eso a mi hermano. Pero hasta ahora no encontraron una huella, nada”, indicó la joven.

Sobre los pocos datos que manejan sobre el caso indicó que “el cuerpo fue encontrado a las 6 de la mañana del martes y el accidente se produjo el lunes a la noche. A nosotros nos avisaron el martes a las dos de la tarde”.

Y puntualizó: “Yo lo único que me gustaría es que averigüen por qué lo dejaron tirado. Si lo chocaron hubieran llamado o hubieran dicho ‘vi un cuerpo tirado’, hacer alguna llamada, algo. Saber que pudo haber estado vivo y nadie hizo nada. No sabemos si agonizó, si pidió ayuda, nada sabemos”.

Por último imploró a las autoridades judiciales de Corrientes que esclarezcan el hecho ya que la familia se encuentra muy destruida y sin respuestas.

“Estoy muy lejos y no puedo ir hasta allá. Me da mucha impotencia y dolor en el alma esta situación”, cerró.