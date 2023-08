Un grupo de estaciones de servicio analiza cerrar de noche por el congelamiento de precios de combustibles

miércoles 23 de agosto de 2023 | 11:45hs.

Las estaciones de servicio independientes, representadas por la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA), expresaron su rechazo a la reciente decisión del Gobierno de congelar los precios de los combustibles, advirtiendo que tales medidas ponen en riesgo la viabilidad de sus negocios. Y amenazaron con cerrar de noche a modo de protesta.

Gerónimo Sanabria, secretario en Misiones del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, Garage, playas de estacionamiento, Lavaderos Automáticos y Gomerías, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7: "Es una iniciativa de la Confederación de Empresarios que en este caso nuclea a la mayoría de las camas empresariales de Misiones, se había planteado esta posibilidad de no atender en el turno nocturno y por lo que leí declaraciones del presidente de la Cámara de Misiones, Faruk Jalaf, también está analizando esta posibilidad de llevarlo adelante como medida de protesta ante el gobierno por este acuerdo que ha cerrado en los últimos días con las petroleras de no incremento de precios".

"Esto se ha dado no sólo en el rubro de estaciones de servicio, sino también en los grandes alimenticios y otros rubros para evitar esta disparada de la inflación. Nosotros analizamos nuestra coyuntura en la provincia que es muy diferente a la del país, ahora mismo como sindicato estamos planteando a nivel nacional en las paritarias un reclamo que se había firmado oportunamente que es la cláusula gatillo, ya estábamos cerca de acordar un 50% de incremento más los 30 que ya habíamos firmado a comienzo de año y surgió este tema de la devaluación post elecciones que complicó un poco y pasamos a un cuarto intermedio para este viernes", detalló.

Además agregó que ante el panorama incierto y complicado en cuanto a lo económico, Misiones tiene una realidad diferente al estar en zona de frontera ya que se ve favorecida por la compra de brasileños como paraguayos, "estamos trabajando intensamente, entonces la posibilidad de no trabajar de noche sería también un beneficio para los trabajadores porque en todo este tiempo se trabaja de día y a la noche generalmente hay guardias mínimas, entonces no sé no sería mucho la incidencia".

"Estos son reclamos legítimos del sector empresario, lo que sí se da en un contexto difícil y que si se incrementa el combustible sabemos que se encarecen todas las cosas. En cuanto a los salarios habíamos arrancado el año pasado con un cien por ciento acompañando la inflación de incremento salarial, que llega ahora a 235 mil pesos el básico que en un principio parecía bien con relación a incluso a los otros rubros de la actividad comercial y de otras actividades, pero hoy está por debajo de nuestras pretensiones", acentuó.

A continuación recordó que el índice de inflación ya está previsto por encima del 100% este año "y por eso justamente tenemos un cuarto intermedio ahora porque también estamos esperando las medidas a ver si va a haber una suma fija, si esa suma fija va a ser aparte de la discusión paritaria o va a estar incluida pero no vamos a permitir que el salario se deteriore y más teniendo en cuenta esa variable de ventas. Yo creo que en nuestro sector están en condiciones de abonar esta recomposición salarial que ha deteriorado la inflación de este año".