Los Brics, ante una cumbre clave para su fortalecimiento

domingo 20 de agosto de 2023 | 6:02hs.

Líderes de los países que conforman el Brics se reunirán en Sudáfrica entre el martes y el jueves próximo en una cumbre que buscará definir los mecanismos para sumar nuevos miembros y debatir la desdolarización del comercio, con el objetivo de crear un contrapeso político y económico al dominio de las potencias occidentales en asuntos internacionales.



El foro que reúne a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica tendrá como gran ausente al presidente ruso Vladimir Putin, que participará por videoconferencia ante el riesgo de que con su viaje se active la orden de detención de la Corte Penal Internacional en la causa que investiga la deportación de niños en zonas ocupadas de Ucrania.



El Kremlin ya anunció que el ministro de Relaciones Exteriores, Serguei Lavrov, encabezará la delegación del país en Johannesburgo, en la primera cumbre del grupo que se hace de forma presencial tras tres años de reuniones a distancia por la pandemia de Covid-19.



Sí asistirán los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil, Xi Jinping de China, el anfitrión Cyril Ramaphosa y el primer ministro Narendra Modi de India, además de delegaciones de unos 70 países, entre ellos la Argentina, que estarán de forma presencial o virtual.



Los nuevos miembros

Uno de los grandes temas de discusión será la expansión del bloque y los mecanismos que deben cumplir los eventuales nuevos miembros: la última incorporación fue Sudáfrica en 2010, que se sumó a los otros cuatro países que en 2006 comenzaron a gestar el grupo, que en conjunto representa un cuarto del PBI global y un 40% de la población del planeta.



Argentina, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Indonesia, Bolivia, Venezuela, Egipto y Bielorrusia son algunas de las 40 naciones que, según los organizadores, expresaron su intención de entrar a lo que ya se definió como ‘Brics Plus’.



“Este va a ser uno de los grandes temas, pero los cinco países de Brics aún no llegaron a un consenso sobre si ampliar o no y sobre cuáles serían los criterios para seleccionar a los nuevos miembros”, explicó Daniel Bradlow, profesor de Derecho Internacional del Desarrollo y Relaciones Económicas Africanas de la Universidad de Pretoria (Sudáfrica).



“Admitir a Argentina, por ejemplo, tiene sentido porque está en el G20 y los Brics podrían funcionar así como una especie de contrapeso al G7. Lo mismo Indonesia y Arabia Saudita, que es un país rico y además actualmente no hay ninguno del Golfo, así que sería también una manera de ampliar el alcance geográfico. Admitir a Irán, Cuba o Venezuela dice algo muy distinto, políticamente hablando”, manifestó el catedrático.



“La cumbre va a dejar una señal muy positiva respecto al inicio de un proceso concreto de adhesión de nuevos miembros, pero el cómo hacerlo y los criterios va a ser un segundo paso que quedará para después”, afirmó Ana Saggioro Garcia, coordinadora general del Centro de Estudios e Investigación sobre los Brics, un think tank que depende de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro.



Existe la posibilidad también que algunos de esos países no se sumen a los Brics, pero sí pasen en un futuro a ser miembros del Nuevo Banco de Desarrollo, fundado por el grupo y que desde abril de este año preside la ex mandataria brasileña Dilma Rousseff.

Desdolarización en el horizonte

En lo económico, el Brics también respalda la desdolarización del comercio internacional, sea con el uso de otras monedas fuertes como el yuan chino o, como planteó Lula, con la posibilidad de desarrollar una divisa propia.



Sin embargo, cortar la dependencia monetaria de Estados Unidos no es una tarea sencilla: “El debate es una cosa, pero la implementación de una alternativa al dólar es otra totalmente distinta, porque para establecer una moneda de transacción global se necesita un banco central que garantice la integridad y que sea de confianza de todos los países del mundo”, afirmó Saggioro Garcia, coordinadora general del Centro de Estudios e Investigación sobre los Brics.