Indígenas de todo el país debaten en Posadas sobre sus derechos

sábado 19 de agosto de 2023 | 6:04hs.

Desde hoy y hasta el lunes el 15° Encuentro de Naciones y Pueblos Originarios tendrá lugar en el Campus universitario de la Universidad Nacional de Misiones (Unam). La apertura será a las 11. A lo largo del evento los presentes tratarán distintas inquietudes haciendo eje en el respeto, los derechos constitucionales y el reconocimiento a la preexistencia étnica y cultural.



“Nos tocó organizar este evento tan importante entre hermanos de distintas comunidades. Llegaron de otras provincias, de Salta y de Neuquén. Estamos esperando que vengan de quince etnias de toda la Argentina, aunque realmente somos cuarenta etnias”, comentó el cacique de la aldea Perutí, Cristian Cabrera, en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7



A su vez, adelantó que se desarrollarán seis talleres para tratar distintos temas que inquietan a las comunidades originarias en diferentes puntos del país.



Sobre el encuentro, para el que se espera la llegada de unos 2.000 participantes, destacó que “esto nos une para intercambiar ideas, charlar y ver cómo estamos pasando en las comunidades, qué problemáticas tenemos”. Además hizo hincapié en que “lo que más preocupa en distintas comunidades es el territorio: cada año somos más originarios y nos han quitado toda la tierra”.



“La ley 26.160 hasta ahora no empuja la propuesta de la propiedad comunitaria”, cuestionó. En este sentido, señaló que “el año pasado el encuentro fue en Neuquén donde pudimos ver la forma de ayudarnos y escucharnos y hemos logrado una convocatoria al Congreso de la Nación para presentarnos a debatir nuestras inquietudes. Ahora queremos llegar de vuelta al Congreso para hablar de la ley”. Asimismo, resaltó que hay organizaciones sociales que apoyan y acompañan tanto el encuentro como las preocupaciones existentes.



No obstante, reconoció que “esto lleva su tiempo y su forma para ver, paso a paso, dónde se pueden abrir las puertas; el año pasado nos recibieron bien”. Uno de los puntos de mayor importancia es conservar el monte nativo. “Nuestra central antes vivía de la selva y nosotros también. Estamos preocupados por el desmonte porque está quedando muy poca selva en Argentina y en Misiones”, recalcó el cacique de la aldea Perutí.



Emergencia territorial

La Ley 26.160 fue sancionada a finales del 2006 a efectos de dar respuesta a la situación de emergencia territorial de las comunidades originarias del país.



Sus objetivos plantean que se suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que ocupen los pueblos originarios. Al mismo tiempo, se ordena realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las comunidades y en caso de corresponder, de tierras ocupadas por las mismas de forma actual, tradicional y pública.



Se trata de una ley de emergencia y de orden público. Es decir, una ley de excepción impuesta por necesidades de orden público ante la grave e imprevista situación que en determinado momento vivían los pueblos originarios. Al ser de orden público, sus disposiciones no pueden ser dejadas de lado por acuerdo entre partes.