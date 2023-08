Firmaron financiamiento por U$S 44 millones para recuperar el Ferrocarril Urquiza

viernes 18 de agosto de 2023 | 15:05hs.

El canciller Santiago Cafiero suscribió hoy en Montevideo el Convenio de Financiamiento del Proyecto "Obras Prioritarias de Recuperación de Infraestructura de la Línea Urquiza", instrumento estratégico mediante el cual se busca fortalecer la integración física regional, con la mejora de 210 kilómetros de vías de esa línea ferroviaria, cuyo trazado atraviesa las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones.

El proyecto prevé el desembolso total de USD 44.465.546, de los cuales U$S 29.800.290 serán aportes no reembolsables del Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur (Focem); mientras que U$S 14.665.256 serán financiados por Argentina, en concepto de contrapartida local. Se espera que las obras planificadas redunden en un incremento del volumen de carga comercial transportada con un objetivo de 265 mil toneladas anuales.

El canciller argentino aseguró que "el financiamiento para el desarrollo de la Argentina es clave y, por supuesto, la mirada integracionista de nuestro país, y a partir de esta fuente de financiamiento mejorar toda la transitividad de productos argentinos en una zona altamente productiva y también en el transporte de pasajeros, aumentando la interconexión de nuestras economías regionales con el Mercosur".

"Mejorar la conectividad de nuestro país y también de allí a Paraguay y Brasil es esencial para una región que debe conectarse más y que debe avanzar además en modelos de producción que mejoren la calidad de vida de su gente y sobre todo que tengan una visión regional", añadió Cafiero.

Con la firma de este instrumento, la Argentina accederá al financiamiento del Focem para la ejecución de las obras a lo largo del trazado ferroviario del Urquiza, propiciando además la reducción de su costo operativo, mejorando la velocidad comercial y de circulación, aportando certidumbre a los tiempos logísticos de esta modalidad de transporte; beneficios a productores, exportadores, empresas de transporte de cargas, concesionarias ferroviarias y operadores portuarios, además de la posibilidad de potenciar el servicio de pasajeros de corta y larga distancia.

Estratégico

En julio de 2023, en el marco de la Reunión del Consejo del Mercado Común (CMC) del Mercosur celebrada en Puerto Iguazú, los Cancilleres del bloque adoptaron la Decisión CMC N° 04/23, que aprobó el financiamiento por parte del Focem.

Se trata de un proyecto estratégico de infraestructura ferroviaria, con una duración estimada de 36 meses, cuyo objetivo es incrementar la integración física regional y mediante el cual se mejorarán 210 kilómetros de vías de la Línea Urquiza, operada por Trenes Argentinos Carga-Belgrano Cargas y Logística. En particular, se trabajará para lograr un mayor flujo de circulación en el trazado, brindando un servicio sin interrupciones ni accidentes y con tiempos conocidos de partida y arribo a destino de la carga.

El acuerdo se firmó en la sede de la Secretaría del Mercosur en la ciudad de Montevideo, en el marco de la 19° Reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi). Cafiero estuvo acompañado por el Embajador argentino en Uruguay, Alberto Iribarne; la jefa de Gabinete de la Cancillería, Luciana Tito; la Coordinadora de la Unidad Técnica Focem, Verónica Ríos, y el Representante Permanente para Mercosur y Aladi, Mariano Kestelboim.