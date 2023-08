Santo Tomé: lo chocaron y necesita una prótesis para volver a caminar

jueves 17 de agosto de 2023 | 16:15hs.

Armando Vargas (18) es alumno del cuarto año de la Escuela Técnica de Santo Tomé, es el mayor de seis hermanos, su mamá es ama de casa y su papá hace changas para vivir, son de condición humilde, y residen en el barrio Centenario. El joven necesita una prótesis que supera los 200 mil pesos para ilusionarse con volver a caminar. Y necesitan pagar los honorarios del profesional. La familia encara diferentes acciones para recaudar ese dinero.

El domingo a la noche la ciudad se vio convulsionada, y no justamente en lo político. Finalizaba la jornada electoral y Armando (18) circulaba en bicicleta por calle Gervasio Artigas (ex Patagonia), y al pasar frente al Centro de Formación Profesional Rector Vicente Fidel López (casi corsódromo) es alcanzado por un vehículo Renault Megane, conducido por la docente Emilce R. (32), quien lo colisionó causándole lesiones graves. La bicicleta prácticamente no sirve más. Intervino la Comisaría II, y el joven fue trasladado al Hospital San Juan Bautista, pero lo que más sorprende, según relataron los vecinos y familiares de Armando, es que la mujer que conducía el vehículo no fue retenida, ni su automóvil tampoco.

Rosa Ponce, abuela de Armando, contó en Radio Ciudad que su nieto "está esperando la cirugía, porque le quebraron el cuarto (muslo), y lo que tienen que ponerle sale más de 200 mil pesos. Yo no sé si la señora después de chocarlo se fue, creo que ella estuvo ahí, pero después sólo una vez ellos fueron a preguntar por él. Y no entraron, esperaron afuera a que salga algún familiar para preguntar. Ya le hicieron una cirugía el lunes, le pusieron clavos y no sé qué más. Pero ahora falta la cirugía más grande. Dios quiera salga todo bien".

De poder colocarle la prótesis lo antes posible, los profesionales de la salud estiman que el joven estaría sin caminar por un largo período que iría de seis meses a dos años.

En cuanto a cómo ocurrió el hecho, Rosa relató que "él iba en bicicleta, se dirigía a la casa de una amiga de la escuela, paró en su mano y venía el auto, y ahí fue lo que pasó. La goma del auto quedó arriba del cuarto de él. Yo no sé si fue la policía o vecinos los que acudieron a levantar el auto para sacarlo a él. La bicicleta no nos interesa, es material, nos interesa la salud de mi nieto".

Al ocurrir todo, la abuela del joven dijo que "el señor (esposo de la mujer que conducía) quería arreglar todo así, en palabras. Pero no sé si fue mi hijo o mi nuera quien fue a hacer la denuncia. El auto no quedó retenido, ni un momento se quedó ahí".

Por otro lado, dijo que hacen actividades para juntar fondos. "Ningún seguro cubre nada. Gracias a la familia, los amigos y conocidos estamos juntando plata para poder solventar esto. La familia de la conductora del vehículo tampoco está ayudando. La fe es lo último que vamos a perder", agregó.

Armando está alojado en la sala 29 del hospital San Juan Bautista, y para quienes deseen colaborar, el alias de MP es: debo.fabialdo.23