Sánchez ratifica que quiere ser reelecto por consenso

jueves 17 de agosto de 2023 | 6:02hs.

El nuevo Parlamento de España dará inicio mañana al proceso para formar gobierno, y el presidente del Ejecutivo en funciones, el socialista Pedro Sánchez, ratificó ayer que buscará la reelección en alianza con partidos regionales independentistas.

Al reunirse con los diputados y senadores socialistas que ganaron bancas en los comicios de julio, Sánchez exigió al líder del derechista Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, que deje de reclamar la investidura porque no tiene el apoyo necesario.

El líder socialista, que para ser investido precisa el apoyo de Juntos por Catalunia y otros partidos regionales independentistas, prometió promover el uso del catalán, vasco y gallego en las instituciones europeas, una reivindicación de los nacionalistas.

El líder de Juntos por Catalunia, Carles Puigdemont, que está exiliado en Bélgica y es reclamado por la Justicia española, exigió ayer “hechos comprobables” y no sólo promesas a Cataluña a cambio del apoyo a Sánchez de sus siete diputados electos. El PP de Feijóo fue el más votado en las elecciones del 23 de julio, pero no llega a la mayoría absoluta de 176 de los 350 escaños del Congreso de los Diputados, la cámara baja del Parlamento, ni siquiera con sus aliados del partido de extrema derecha Vox.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Sánchez y sus aliados de la coalición de izquierda Sumar tampoco reúnen esa cantidad de escaños, pero tiene posibilidades aritméticas de alcanzar la investidura aliados con las fuerzas independentistas.

El nuevo Congreso, el número XV desde el retorno a la democracia tras la dictadura franquista, en 1975, quedará instalado mañana cuando se elijan sus autoridades, a propuestas de los líderes de los partidos con representación parlamentaria.

Una vez instalado, el rey Felipe VI, el jefe de Estado español, nominará a un candidato a la presidencia o jefatura del gobierno, que le será propuesto por el nuevo presidente de la Cámara de los Diputados.

Para ser electo presidente del gobierno, el nominado deberá obtener la mayoría absoluta en una primera votación en la Cámara de los Diputados o una mayoría simple en una segunda votación 48 horas después. Si nadie logra el respaldo necesario, España deberá repetir las elecciones dentro de los seis meses siguientes.

Antes de que el rey inicie su ronda de consultas con los representantes de los partidos, Sánchez ratificó a su Grupo Socialista su intención de “solicitar la confianza del Parlamento para formar un gobierno progresista que consolide en España los avances”.

A su juicio, la alianza de PP y Vox fue derrotada en las elecciones generales y no cuenta con votos suficientes para lograr la investidura, y por ello ha pedido a Feijóo que no “presione” al rey ofreciéndose para una votación que no va a ganar. “Esta no es la hora de presionar al jefe del Estado, ni de cábalas mágicas, es la hora de la democracia parlamentaria”, recalcó el líder del PSOE, en el poder desde 2018.