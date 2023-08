Un diputado de UP pidió que Massa deje de ser ministro

jueves 17 de agosto de 2023 | 6:02hs.

El diputado nacional del Frente de Todos, Eduardo Valdés, salió ayer a pedirle al ministro de Economía Sergio Massa que renuncie al cargo apenas vuelva de su viaje a Estados Unidos para negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Yo le voy a pedir a Sergio Massa que termine la semana que viene ese viaje que tiene que hacer y cerrar, y que baje al llano y deje el Ministerio de Economía en manos de otros”, enfatizó el dirigente kirchnerista. Y remarcó: “Nosotros necesitamos un candidato que no tenga la responsabilidad todos los días del Ministerio de Economía. Hizo lo inimaginable para estar hoy como estamos. Si tenemos hoy los 27, 28 puntos que sacamos, mucho tiene que ver Sergio Massa”.

“Le pido al ministro que deje de ser ministro cuando vuelva de Estados Unidos y sea candidato. Necesitamos un candidato que sea candidato el cual tenga que proponernos algo distinto y no tenga que reflexionar todos los días sobre la cotidianeidad. No le hace bien a él y no nos hace bien a los peronistas”, concluyó en diálogo con C5N.