El gobierno acordó subas del 5% en Precios Justos

jueves 17 de agosto de 2023 | 6:02hs.

El Ministerio de Comercio anunció en la noche del martes que acordó con empresas del programa Precios Justos un tope de aumento de 5% por los próximos 90 días y señalaron que no hay razones que justifiquen un alza de 25% como se dijo que ya han hecho algunos mayoristas. “Estamos renovando los acuerdo con incrementos de 5% mensual por 90 días y teniendo en cuenta la variación del tipo del cambio y para no afectar la mesa de los argentinos estamos estableciendo un mecanismo de alivio fiscal a las empresa para que no se traslade ese aumento al precio final”, dijo Guillermo Michel, titular de Aduana y nuevo jefe de la recientemente creada unidad de negociación de precios.

El titular de la secretaría de Comercio, Matías Tombolini, detalló que una vez que se firmen los acuerdos definitivos, los mayoristas deberán “retrotraer los aumentos iniciales. No hay absolutamente ninguna razón para tener aumentos por fuera del porcentaje acordado”.

Subas en frescos

Entre el martes y ayer, los precios de los alimentos frescos aumentaron entre 15% y 30%. La situación impactará en el bolsillo y también en el índice de inflación de agosto, que los analistas proyectan en dos dígitos.

Por eso, ante una incipiente escalada inflacionaria, el gobierno busca renegociar los acuerdos con los diferentes sectores y pretende habilitar subas del 5% en la canasta de Precios Justos para contener el IPC los próximos meses. En el medio, el alza ya se trasladó a las verdulerías, panaderías y al mostrador de las carnicerías.

Los valores de la carne saltaron hasta 35% ayer según un sondeo que reflejó el canal TN. Por otro lado, en las carnicerías, ya se observa un aumento de al menos $300 en los principales cortes populares.

Por otra parte, los embutidos subieron 15% tras el incremento de los valores de la hacienda en Cañuelas que “subió desde $200 hasta $350 por kilo vivo”, explicó Miguel Schiariti, presidente de Ciccra.