Realizan trabajo interdisciplinario para la estimulación temprana

martes 15 de agosto de 2023 | 9:30hs.

La Escuela Especial N° 19 de San Pedro cuenta con un equipo profesional que trabaja de manera interdisciplinaria para ofrecer, a niños de entre 45 días a 5 años de vida, estimulación temprana tratando al alumno como sujeto de derecho. Este tipo de iniciativas es de suma importancia tanto para el desarrollo del niño como también para su inserción en el nivel inicial que en este caso es en una escuela común.

La propuesta educativa fue encarada desde la institución con enorme compromiso, dedicación y empatía, desde el área denominado “Estimulación Temprana: Desarrollo Infantil”, en la que una docente de educación especial recibe a su vez el acompañamiento de los demás profesionales con los que cuenta la escuela para brindar a los niños una atención interdisciplinaria para la que se utilizan distintas estrategias de acuerdo a las necesidades.

Este tipo de iniciativas es sumamente importante en la localidad, ya que se le da al niño actividades con el objetivo de desarrollar al máximo sus habilidades tanto intelectuales, físicas, y psicosociales y una vez tengan la edad para iniciar el nivel inicial desde el establecimiento trabajan de manera mancomunada con algún Neni.

“Tenemos la mirada de abordar la discapacidad o las diferentes alteraciones en el desarrollo del niño que puedan surgir por diferentes situaciones, muchas veces no deriva en una discapacidad pero tratamos de ver al niño como un sujeto de derecho, teniendo presente que es imposible visualizar a niños si no es desde la parte de la evolución normal de cualquier otro niño y viendo cómo estos pueden ir interactuando con el contexto”, explicó en diálogo con El Territorio, Zulma Ortiz, directora de la Escuela N° 19.

Trabajo conjunto

Para lograr que ese proceso se desarrolle de manera normal y repercuta de forma adecuada en su desarrollo infantil, el trabajo no está dirigido solamente a los niños sino qué de las actividades participan o son involucrados las personas con las que conviven diariamente llamados “referentes” que pueden ser el padre, la madre o alguna abuela; es decir con el vínculo de seguridad afectiva que tenga el niño.

Además del uso de técnicas educativas especiales que son empleadas con niños de entre 45 días de vida hasta los 3 años de edad, desde la escuela, una vez cumplidos los 3 años, charlan con los padres para que el niño inicie el nivel inicial que en este caso es buscar una escuela común en la que el niño pueda realizar esta importante etapa.

“Creamos esas redes que son cruciales para que ellos puedan transitar y en corresponsabilidad entre todos los niveles, entonces llega a los 5 años a la sala de cinco y ahí recién es cuando se decide si el niño va a continuar su escolarización en primaria común o en primaria especial pero el nivel inicial sí o sí lo hace acompañado desde el área de atención temprana pero en la escuela común” aclaro Ortiz.

El trabajo en atención temprana está basado en cuatro ejes fundamentales primero toman al niño como sujeto de derecho, segundo se trata de un abordaje en conjunto con la familia, especialmente con su tutor o responsable del cuidado del niño en el hogar, tercero el trabajo articulado con las entidades dentro de la comunidad, ya sea salud, municipio, escuelas comunes y fundación y como cuarto punto el trabajo articulado interdisciplinariamente, es decir que todas las áreas, todos los profesionales pueden aportar desde su especificidad y ayudar o sugerir la mejor manera de abordar el desarrollo del Infante.

Entre algunas señales a tener en cuenta para recurrir a las técnicas de estimulación temprana, mencionaron algunas. “Usualmente los padres observan dificultad para comprender pedidos sencillos, no se sienta o no gatea cuando debería hacerlo, no fija la mirada cuando alguien le habla, no adquiere el habla en el tiempo esperado o no camina, son por ahí indicadores a tener en cuenta”

Actualmente el espacio o la oferta educativa que brinda la escuela especial cuenta con amplia demanda, reciben a niños que llegan enviados desde el área de salud, desde otras instituciones y de a poco los vecinos conocen este servicio. Quienes necesiten orientación al respecto pueden acercarse a la escuela especial en la que las docentes los recibirán para darle mayor información y aclarar todas las dudas.