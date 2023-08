El territorio fun

domingo 13 de agosto de 2023 | 1:00hs.

Las más pedidas

1 Los del espacio - Big One; Duki; Emilia; FMK; LIT killah; Maria Becerra; Rusherking; Tiago PZK

2 Corazón Vacío - María Becerra

3 No se ve - Emilia; Ludmila; Zecca

4 Copa vacía - Manuel Turizzo; Shakira

5 Dance the night - Dua Lipa

6 Rauw Alejandro: Bzrp Music Sessions, Vol. 56 - Bizarrap; Rauw Alejandro

7 Me enteré - Thiago PZK; Tini Stoessel

8 Mientras me curo el cora - Karol G

9 Salgo a bailar - Emilia; FMK

10 Vagabundo - Manuel Turizzo; Yatra; Beelé



Encontró el amor a través del fútbol

Una joven contó en las redes sociales sobre el momento en que conoció a su esposo mexicano, hincha

de Boca.

La historia de amor comenzó gracias a unos comentarios que el hombre le hizo en sus redes

sociales a un cantante irlandés llamado Rob Smith que es un confeso hincha del club argentino. “Yo me

metí a su perfil, vi que ya estuvo en la Bombonera, en Buenos Aires y me llamó mucho la atención la

verdad”, agregó la chica. “Entonces yo veía que subía cosas de Boca y le ponía me gusta. A los días me

habla él y empezamos una conversación. Le pregunté si realmente era mexicano y bostero y me dijo que

sí”, expresó Eve.

La publicación obtuvo miles de reproducciones y cientos de ‘me gusta’. Además, la gente dejó su opinión en los comentarios. “Para el amor no existen fronteras”.



Enchanted Portals confirma la entrega para PS5

Xixo Games Studio y Meridiem Games anuncian que Enchanted Portals, el juego de plataformas 2D que recuerda a Cuphead, tendrá edición física para PlayStation 5.

Todavía no se sabe la fecha de lanzamiento, pero sí que se confirmó que saldrá este mismo año.

Se podrá disfrutar tanto en PC (Steam/Epic Store) como en PlayStation, Xbox y Nintendo Switch. Además e Xixo Games Studio y Meridiem Games confirmó que la edición en formato físico llegará a PS5, aunque tampoco tiene fecha confirmada.

Jorge Acosta con Agustín Novaresio.

Rossana Gaona y Damiana Muñoz junto a Ana Laura Montenegro.

Silvana Ernest acompañada de Estela Romero.

Adriana Pedrozo, Andrea Ferreira y Doris Da Silva con Crsitina Toledo.