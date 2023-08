En apenas 15 días hábiles ya se alcanzó la meta oficial

sábado 12 de agosto de 2023 | 6:02hs.

En apenas 15 días hábiles, el nuevo dólar agro para cereales como el maíz, ya superó las liquidaciones previstas por U$S 2.000 millones, al registrar ayer ingresos por U$S 153,31 millones.

De esta manera, tras reformularse el también denominado “dólar agro” entre el 24 y 25 de julio, cuando se aumentó el tipo de cambio diferencial de $300 a $340 por dólar y se incluyó al maíz y la cebada cervecera, al mismo tiempo que se reingresó al girasol, el sorgo y la cebada forrajera al PIE, el sector exportador ingresó un total de U$S 2.126,7 millones al Mercado Único y Libre de Cambios. El programa estará vigente hasta fin de mes.

“Tras el restablecimiento del Programa de Incremento Exportador con el Decreto 378/2023 (norma que elevó el tipo de cambio de $300 a $340), se aportaron U$S 153,31 millones. Luego de 15 días hábiles, se alcanzaron los U$S 2.127 millones, superando la meta de U$S .000 millones”, indicó Ciara-CEC.

De esta manera, la meta inicial estipulada entre el gobierno nacional y los privados se consiguió superar 20 días antes de que se acabe el plazo de la medida.

El PIE IV es una reformulación del PIE III, que comenzó el 10 de abril con un tipo de cambio diferencial de $300 por dólar y se aplicaba hasta el 31 de mayo para el complejo sojero, girasolero, del sorgo y de la cebada forrajera y que debía extenderse hasta el 31 de agosto para las economías regionales.