Polaquito ya tiene nueva familia y volverá a la escuela

miércoles 09 de agosto de 2023 | 6:04hs.

El día después de la viralización de la historia de Luciano, de 12 años, el niño que vende dulces en las calles de Apóstoles, el Departamento de la Niñez y la Adolescencia de la Municipalidad de esa localidad tomó una ‘Medida de Protección Excepcional’ ante las faltas cometidas por la madre y resolvió el traslado de Polaquito con otra familia.

“El caso lo veníamos tratando desde hace varios meses y se le había advertido a la madre que si el niño volvía a vender se iban a tomar medidas. Hoy (por ayer) fuimos, se resolvió la Medida de Protección Excepcional y ya se notificó al juzgado. Por suerte había otra familia que lo conoce al niño y que aceptó recibirlo y no hizo falta institucionalizarlo”, explicó Melissa Almeida, directora de la Niñez y Adolescencia de la Municipalidad de Apóstoles.

El próximo paso es que Polaquito retome la escuela, a la que, según se pudo saber, hace varias semanas dejó de ir.

“Entrevistamos a la madre quien quiso echar la culpa en el niño diciendo que él pedía salir a vender, que se escapaba de la escuela y según nos dijo, hace dos semanas dejó ir a la escuela, pero sabemos que no es así y por eso se llegan a estas medidas”, agregó Almeida.

El Departamento de la Niñez y Adolescencia de Apóstoles se creó en el 2020 y ya atendió varios casos de niños que venden en la vía pública.

“No es el primer caso que atendemos, sí el que más repercusión tuvo. Atendidmos varios casos en los que tuvimos que concientizar a los padres que los niños no deben salir a vender. Por suerte en la mayoría de los casos entendieron y no hubo necesidad de tomar medidas como las que tomamos hoy”.

Almeida solicitó a la población que “si ven un niño vendiendo cosas en la calle, que no compren y que se haga la denuncia, ya sea en el Departamento de la Niñez o en el juzgado para prevenir nuevos casos”.

“Los niños no tienen que trabajar, eso está penado por ley y tenemos que erradicar estas situaciones”, postuló.

Por su parte, desde el Juzgado de Civil, Comercial y de Familia de Apóstoles, el cual abrió un expediente en diciembre, destacaron que los oficios mandados el lunes fueron respondidos y tanto los organismos provinciales como municipales se pusieron a disposición para “trabajar en conjunto para encontrar soluciones definitivas al caso de Luciano”.

La historia de Luciano se hizo viral el lunes a la madrugada luego de que el joven piloto de motociclismo Esequiel Gómez subiera un posteo a sus redes sociales en el que reflejaba la situación de Polaquito vendiendo dulces en las calles de Apóstoles en horas de la madrugada.

El posteo fue compartido por más de 4.000 personas y movilizó a los vecinos de la Capital Nacional de la Yerba Mate, quienes reclamaron respuestas de las autoridades.

Quiere ver a sus hermanos

Mara, de24 años, es la hermana mayor de Polaquito y actualmente vive en Buenos Aires, lugar al que viajó para instalarse allí hace algunos años luego de recibir una golpiza por parte de su madre.

“Yo hace un año y medio que no los veo, me enteré de lo que pasó por las noticias y me encantaría volver a hablar con él, tranquilizarlo, porque no es fácil la situación que está pasando. Me puso muy feliz saber que ella no lo va a poder explotar más. Ojalá podamos volver a reunirnos los hermanos y vivir todos juntos”, contó Mara, quien es mamá de dos nenes.

Luego contó por qué se fue de la casa. “Yo me fui hace unos años de mi casa después de que me cagó a palos. Cuando mi hijo tenía dos meses -actualmente tiene 9 años- la abuela paterna quería conocer al bebé y yo le dije que lo iba a llevar a que lo conozca y mi mamá me dijo ‘si lo llevás, cuando vuelvas te cago bien a palo’. Y fue así, cuando volví me pegó delante de mis hijos y ahí dije basta, así no puedo seguir viviendo, y me vine a Buenos Aires a vivir con mi papá”.

Polaquito tiene cinco hermanos y Mara quiere volver a juntarse con ellos, pero actualmente no tiene el espacio suficiente para contener a todos.

La joven se mostró también preocupada por la situación de Candela, otra de sus hermanas, que tiene 14 años.

“Luciano ya no va a poder ser explotado, pero quisiera que mi hermana también salga de ahí, porque ella también está en riesgo”, afirmó.