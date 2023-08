“Hay que ver mecanismos para subir ingresos”

martes 08 de agosto de 2023 | 6:02hs.

El ministro de Economía, Sergio Massa, dijo ayer que hay que “buscar mecanismos de mejora del ingreso”, al tiempo que destacó que hay muchas paritarias en este momento en discusión y que esto es “una buena herramienta”.

“Respecto del tema de suma fija, hoy tengo una reunión con la CTA y mañana (por hoy) con la CGT. Yo tengo la convicción de que tenemos que buscar mecanismos de mejora del ingreso”, dijo ayer Massa en declaraciones a Radio Mitre.

Señaló que “en paralelo”, quiere ser “respetuoso de las paritarias, porque hay muchas paritarias en este momento en discusión”.

“Lo que no quiero es que una medida del gobierno termine perjudicando la discusión paritaria porque la paritaria es una buena herramienta”, agregó.

Por otra parte, dijo que “en el sector público”, el gobierno proyecta y se puso como objetivo “tres puntos más de recuperación de ingreso real”.

Afirmó que durante su gestión como ministro hubo un “reordenamiento que tiene luces y sombras, algunas propias y otras que están marcadas por situaciones de shock” y dijo que “en el período agosto-diciembre” ordenaron y cumplieron los objetivos del año.

“En el período agosto-diciembre, ordenamos y sobrecumplimos los objetivos del año, a pesar de que venían en un desborde descontrolado y después apareció la sequía, que a la Argentina le sacó el 25% de las exportaciones y eso te deprecia el valor de la moneda”, explicó.

Dijo que “por un 20% de esta sequía (el expresidente Mauricio) Macri fue al Fondo en el 2018 (durante su gobierno), con un agravante, que es que tomó los 45 mil millones de dólares que terminaron financiando, no al sector agroindustrial, no la obra pública, no el crecimiento de infraestructura argentina”, sino que “terminaron financiando la salida de aquellos que estaban haciendo carry trade”.

En ese sentido, afirmó: “Tenemos que cuidar los dólares para garantizar el normal funcionamiento de la economía argentina”.

“Equilibrio fiscal, superávit comercial, competitividad cambiaria e instrumentos del Estado para el desarrollo con inclusión; esas son mis cuatro premisas”, concluyó.

Massa destina $19.000 millones para potenciar exportaciones