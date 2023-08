Rusia condicionó el fin de la guerra a la actitud de Ucrania

martes 08 de agosto de 2023 | 6:02hs.

Rusia aseguró ayer que “un acuerdo verdaderamente global, duradero y justo” que ponga fin a la guerra “sólo es posible si el régimen de Kiev pone fin a las hostilidades y los atentados terroristas”. La vocera de la diplomacia rusa, María Zajárova, recalcó esta postura en un comunicado oficial, en el que sostiene, además, que “las nuevas realidades territoriales” con respecto al este y el sur de Ucrania debían ser “reconocidas”, y “la desmilitarización y desnazificación de Ucrania”, garantizadas.

Zajárova hizo estas declaraciones dos días después de una reunión de decenas de países en Arabia Saudita sobre Ucrania. El encuentro, en la ciudad portuaria de Yeda, sobre el mar Rojo, contó con la presencia de unas 40 delegaciones, entre ellas la de Ucrania, pero no de Rusia, que no fue invitada. Sin sorpresas, el encuentro no dio lugar a avances concretos y no se divulgó una declaración final, informó la agencia de noticias AFP.

Cercano tanto a Moscú como a Washington, Arabia Saudita trata de reforzar su influencia en la escena internacional. A mediados de mayo, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, visitó por sorpresa Yeda, durante una cumbre de la Liga Árabe, y agradeció al príncipe heredero Mohamed bin Salman “su apoyo a la integridad territorial y la soberanía de Ucrania”. Por su parte, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, volverá a ofrecerse ante el mandatario ruso, Vladímir Putin, como intermediario para lograr el cese de hostilidades en Ucrania, dijo a la agencia de noticias rusa Sputnik una fuente de la Presidencia turca. A principios de agosto, los dos líderes sostuvieron una conversación telefónica y quedaron en reunirse –en una fecha y en un lugar que todavía están por determinar– para debatir sobre las relaciones bilaterales, el conflicto de Ucrania y el futuro de la Iniciativa de Granos del Mar Negro, que se encuentra en suspenso desde julio, cuando Rusia anunció que se retiraba porque no se habían cumplido las exigencias que venía formulando para volver a prorrogarlo.

Entre estas, se incluía el permiso para exportar fertilizantes pese a las sanciones occidentales por haber invadido el país vecino.

“El señor presidente (Erdogan) reiterará su oferta de mediación para resolver el conflicto. Va a reafirmar la tesis de que no hay vencedores en una guerra ni vencidos en un proceso de paz. Ankara se ha pronunciado en más de una ocasión por lograr un alto el fuego sostenible lo antes posible y entablar negociaciones. No cejamos en nuestros esfuerzos. El Señor Presidente es, hoy en día, probablemente el único estadista mundial que goza de sincera confianza por parte de los líderes de Rusia y Ucrania, puede mantener un permanente contacto con ellos y lo está haciendo todo por que haya paz en la región”, dijo el interlocutor de Sputnik.

Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero de 2022 con el objetivo, según Putin, de proteger a la población rusoparlante de “un genocidio por parte del régimen de Kiev” y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la Otan hacia el este. Ucrania condicionó el cese de las hostilidades a la recuperación de todos los territorios, incluida Crimea, la península que Rusia se anexó en marzo de 2014.

Rusia insiste en la necesidad de lograr todos los objetivos de su operación especial y considera que por el momento solo es posible hacerlo por medios militares.

El conflicto de Ucrania, según el Kremlin, puede avanzar hacia una solución política siempre y cuando se tengan en cuenta la situación de facto y la nueva realidad territorial. La última ronda de conversaciones de paz ruso-ucranianas tuvo lugar a finales de marzo de 2022 en Estambul; desde entonces, las partes no han retomado esas consultas.



Zelenski sigue molesto con la postura de Lula

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, aseguró que no comprende la postura de su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y le reprochó no estar creando las condiciones para un acuerdo de paz, luego de que la semana pasada el líder del PT afirmara que Moscú y Kiev no tienen interés en sentarse a negociar.

“El presidente Lula tiene experiencia, pero no le entiendo muy bien (...) Las declaraciones de Lula no traen paz alguna”, dijo Zelenski desde Kiev durante una entrevista colectiva con varios medios latinoamericanos. En ese sentido, expresó que a pesar

de que cree que Lula “tiene su propia opinión” acerca del conflicto, al mismo tiempo parece ser el único líder internacional que asume las hipótesis del presidente ruso, Vladimir Putin.