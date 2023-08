En la previa de las Paso, el dólar blue rozó los $600

martes 08 de agosto de 2023 | 6:05hs.

El dólar blue se recalentó aún más ayer y quedó a un paso de los $600, tras marcar nuevos récords nominales, ante un firme proceso de dolarización de carteras, frente a la incertidumbre por el resultado de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso), que se llavarán a cabo el próximo domingo.

En una plaza con escasos vendedores, el dólar informal escaló $22 hasta los $596 para la venta, luego de alcanzar un récord intradiario de $597, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la City. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial superó el 110%, al ubicarse en 110,5%, máximos desde el 16 de mayo pasado (111,2%).

De esta forma, el dólar paralelo superó sin escalas al dólar Qatar, que cerró arriba de $590. Controles oficiales limitaron la operatoria del mercado marginal, en una rueda en la que casi no se registraron vendedores de la divisa, comentaron en la plaza.

Algunos analistas creen que el dólar blue podría estar cerca de un techo momentáneo, tras subir con fuerza e ininterrumpidamente durante las últimas cuatro semanas. "El que hoy se animó y vendió a $590/$600 creo que hizo buen negocio y que podrá recomprar más abajo esta misma semana o la próxima", señaló el analista financiero Christian Buteler.

Sin embargo, otros especialistas opinan que aún no estaríamos cerca de un tope antes de las Primarias del domingo. "No me sorprendería ver un pico justo el viernes antes de las Paso y ese número puede estar en cualquier lugar. Por como viene la cosa puede estar cómodamente arriba de los $600", comentó Miguel Boggiano, CEO de Carta Financiera. La semana previa, el dólar informal registró un ascenso de $23, tras acumular en julio, en otro mes de fuertes sobresaltos, un aumento de 11,3%, por encima del dólar oficial (+7,2%) y del plazo fijo tradicional (+8,1%). Se trató del mayor incremento mensual para el dólar blue desde abril pasado, cuando saltó un 18,7%.

Ritmo devaluatorio

No obstante, esta tendencia dolarizadora se está haciendo presente también en los otros mercados del dólar, como los financieros y también en el ritmo de evolución del oficial que lleva el Banco Central (BCRA). Y es que el dólar mayorista opera en $295,25, con lo que el peso se devaluó $3,05 este lunes. Así, el BCRA marca su nuevo nuevo ritmo devaluatorio, marcado por una aceleración del crawling peg.

Con todo, Quintana diagnostica que “todo eso confluye para justificar subas en la cotización del dólar blue”. Y, por otro lado, menciona la variable inflacionaria como otro elemento clave. Y es que la suba de precios para julio parece haber sido más alta que la de junio (tal como lo reflejó el IPCBA, que se conoció ayer y fue de 7,3% contra 7,1% de junio) y las perspectivas no son muy alentadoras. Ese es otro elemento que, sin dudas impacta en la evolución del tipo de cambio ilegal, que, en definitiva es una variable más de la economía.



El BCRA compró U$S 21 millones

El Banco Central compró ayer U$S 21 millones en el mercado único y libre de cambios (MULC), en una jornada en la que el dólar agro aportó liquidaciones por U$S 132 millones. En lo que respecta al mercado de divisas, el denominado dólar "blue" o informal marcó un incremento de $20, a $594 por unidad.

Las compras de la autoridad monetaria se dieron en el marco de las medidas implementadas por el Ministerio de Economía para fortalecer las reservas, que incrementaron de $300 a $340 el tipo de cambio diferencial para las exportaciones de economías regionales hasta el 31 de agosto. "El BCRA comenzó la semana con compras consolidadas por unos U$S 21 millones. En el mes suma unos U$S 380 millones", detalló Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio.

En lo referido al tipo de cambio, el dólar minorista cerró a $295,25, con una suba de $3,05 respecto del viernes.

En tanto, en el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) sube 1,8%, a $595,68; mientras que el MEP gana 0,8%, a $519,55, en el tramo final de la rueda.

Primeros datos: la inflación de julio en Caba fue del 7,3%