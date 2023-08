Patricia Bullrich prometió convocar a un pacto fiscal para bajar los impuestos

lunes 07 de agosto de 2023 | 16:48hs.

Patricia Bullrich cerró este lunes su campaña rumbo las Paso en Posadas, con promesas de menos ministerios, la convocatoria a un pacto fiscal para “ir bajando los impuestos”, transformar los planes sociales en trabajo y el vaticinio de presentar un primer presupuesto sin déficit, “porque no vamos a bajar la inflación con déficit. Solidez fiscal es la base”. La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, desembarcó un par de horas en la capital provincial para acompañar a la lista de aspirantes misioneros al Congreso y el Parlamento del Mercosur. El principal anfitrión fue Martín Goerling, quien busca un escaño en el Senado, al igual que Carolina Gross. La lista se completa con Emmanuel Bianchetti, Nancy Heck, Joaquín Barreto y Beatriz Niederberger para la Cámara Baja y Gustavo González, aspirante parlamentario.

Los aliados locales organizaron un acto en el hotel céntrico emplazado en calle Entre Ríos. Hasta allí llegaron referentes del Pro y el radicalismo de los 78 municipios y seguidores extraprovinciales. Ante un auditorio repleto, levantó al público cuando lanzó frases como “vamos a ser el gobierno más austero que se recuerde”, o “Impuestos baratos para que la gente lo pueda pagar”. Antes del bullicio y cotillón de campaña, la precandidata que se juega una interna especial con Horacio Rodríguez Larreta para competir en las generales, brindó una conferencia de prensa donde la economía, dominó sus respuestas.

“Para que todos tengan precisiones, vamos a abrir a que la población sepa lo que sucede en la economía Argentina a partir del 10 de diciembre”. Reconoció Bullrich que “tanto Carlos Melconian con su fundación Mediterránea como Luciano Laspina y su equipo están trabajando muy fuerte para la construcción de la solidez fiscal que necesita el país”. Adelantó que una de las premisas, “será tener un Banco Central independiente, que deje de emitir para bajar la inflación” y sumó “generar las condiciones para que no se vuelvan a cerrar ni a abrir las importaciones y las exportaciones para producir”. “Las importaciones estarán de acuerdo a las necesidades que tiene la industria, el campo y los distintos sectores. Hay que abrir las exportaciones porque el país necesita recomponer una base de reservas que hoy están bajo cero”, amplió la precandidata.

La previsibilidad será otra de sus banderas, “con una ley de protección de inversiones tanto externas como internas, con un modelo de estabilidad fiscal para las industrias de capital intensivo que nos permitan recrear un ambiente de buenos negocios tanto para el extranjero o para el que invierta a nivel nacional”. Con relación al Estado, planteó una reforma y confirmó que “llamaremos a un Pacto Fiscal para ir bajando impuestos que son antiproducción y antiexportación”. Propuso también otro acuerdo con los distritos del país, “para discutir con las provincias independencia de la justicia y leyes electorales razonables”. Dijo Bullrich que, si accede a la presidencia, otorgará mayor relevancia al Consejo Federal de Inversiones, “donde cada provincia pueda tener sus planes de inversión”.

Los temas de Misiones

Cuando fue abordado por temas específicos de Misiones, calificó de “injusto que Misiones no tenga gas natural. Esa injusticia no tiene relación con la importancia geoestratégica que tiene esta provincia, con fronteras a lo largo y ancho de su territorio”. Se comprometió a “generar esa conexión a los gasoductos que se están planificando y eso es prioritario para Misiones”. Sobre la zona aduanera especial se limitó a decir que “lo importante es generar una estabilidad con los países vecinos para no tener los vaivenes de la economía. Si es con la zona aduanera especial, lo estudiaremos”.

Se despegó Bullrich de una potencial desregulación del mercado yerbatero “porque nada se puede hacer sin los productores. Muchas familias misioneras viven de este producto y no las podemos dejar en la intemperie”. “Cuando el precio es desregulado, pierden los pequeños productores. No queremos que desaparezcan los productores ni la producción de yerba mate”, completó. El futuro de los planes sociales y su compatibilidad con empleo registrado, fue otros de los tópicos abordados por Bullrich. “Sabemos que en Misiones hay demanda de mano de obra en las economías regionales por lo tanto vamos a trabajar un régimen especial para que los planes sociales desde el primer día se conviertan en un seguro de desempleo y que no sean incompatibles con poder trabajar”.

ç“El objetivo es que, en un tiempo prudente, todos los planes sociales deben transformarse en trabajo, pero debe acompañar la macro economía y el crecimiento del país”, añadió. Finalmente abordó el tema Yacyretá “que no debe ser manejado por porteños”, dijo en el acto. Mientras que ante la prensa, sostuvo que “la Nación debe sentarse con Misiones y Corrientes para trabajar un modelo para tener los beneficios de la represa”.