El papa Francisco podría venir a la Argentina

sábado 05 de agosto de 2023 | 6:02hs.

El papa Francisco no descartó la posibilidad de volver a pisar suelo argentino. Pero, en todo caso, será “una vez que pase el año electoral” porque el Vaticano desaconseja los viajes papales durante los años electorales.



Jorge Bergoglio nunca volvió a su país natal desde que sumió como Sumo Pontífice en 2013. Sin embargo, siempre se mostró preocupado por la situación política, económica y social. Como hace poco, cuando comparó la coyuntura nacional con el desempeño de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022.



“En estos momentos solo pienso en Argentina y quizás Uruguay”, dijo en una entrevista a la revista Vida Nueva. Sin embargo, reconoció que no es algo seguro: “Puedo confirmar que está en el programa, veremos si se puede hacer”, aseguró. El Papa amagó en varias ocasiones con visitar Argentina. De hecho, a fines de 2017 canceló una gira por el Cono Sur que incluía Argentina por el cronograma electoral en Chile.



Bergoglio adelantó que no está previsto viajar a ningún país grande de Europa “hasta que no haya concluido con las visitas a los países más pequeños”.