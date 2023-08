“Ellos tienen fanatismo por el endeudamiento y nosotros por vender el trabajo argentino”

sábado 05 de agosto de 2023 | 6:02hs.

A nueve días de las Paso de las elecciones 2023, la principal actividad de ayer de Sergio Massa no fue de campaña: en su rol de ministro de Economía, anunció un nuevo pago al FMI (ver Argentina pagó...). Sin embargo, se avecina una semana intensa en la que encabezará a la propuesta electoral de Unión por la Patria.



En una entrevista con el canal C5N, se refirió al endeudamiento con críticas al expresidente de Juntos por el Cambio: “Macri mandó a la Argentina a una convocatoria de acreedores”. “Macri le debe una explicación a los argentinos por los U$S 45.000 millones de deuda con el FMI que se tomaron en un minuto y medio de anuncio y todavía hoy son el ancla más grande que tiene la Argentina”, agregó.



“Ahora se pasean y hablan de la deuda de la economía”, apuntó y consideró que “ellos tienen un fanatismo por el endeudamiento y nosotros tenemos un fanatismo por venderle trabajo argentino al mundo. De algún modo son los dos modelos de país que se enfrentan”. “El gran salto que Argentina tiene que dar es un cambio en la ecuación de cómo son nuestras exportaciones y nuestras importaciones”, anheló.



Posteriormente, celebró el pago de una nueva cuota de la deuda con el FMI para lo que “tuvimos la colaboración de la máxima autoridad de Qatar”. “Lo importante es entender que hay un mundo multipolar y tenemos que mantener como país relación con los distintos actores económicos del mundo para tratar de ver cómo beneficiamos a la Argentina en esas negociaciones”, expresó.



Sobre las relaciones geopolíticas del país, consideró que para eso es necesario “creer en nuestro país. Vos no podés salir al mundo a venderle trabajo argentino después de que te la pasaste diciendo que somos un país de mierda, que es lo que viene haciendo la oposición”.



Sergio Massa continuó refiriéndose a la oposición entendiendo que “están diciendo a cara descubierta lo que van a hacer. Creo que a cada jubilado, trabajador, empresario Pyme, universitarios y cada investigador se lo tenemos que bajar a tierra para que ‘ajuste y represión’ no sea sólo un título”.



Consultado si sería un “candidato que se plante”, respondió: “Si vos analizás el recorrido de trabajo de este año tenés el récord histórico de multas a empresas como Coca Cola; denuncias a operadores de bolsa que jugaron a timbear tratando de desestabilizar al gobierno; tenés denuncias por U$S 3.000 millones por evasión a grupos económicos; tenés peleas que han sido públicas como con los transportes colectivos”. “Creo que uno tiene que tener la capacidad de defender el interés público pero sostener la capacidad de diálogo”, resumió.



Consultado sobre su programa de gobierno a partir del 10 de diciembre de este año, Massa apuntó a que es necesario “la mejora de ingreso” y para ello indicó que en su actual gestión frente de Economía buscará “resolver el tema de Ganancias, de la suma fija y las jubilaciones, ya que tenemos que proponer la fórmula y contar con recursos del Tesoro para fortalecer la situación de los jubilados”.

Argentina pagó al FMI sin tocar las reservas

El gobierno argentino le pagará al Fondo Monetario Internacional (FMI) el vencimiento de deuda que operaba ayer con fondos provenientes de un préstamo realizado por Qatar de derechos especiales de giro (DEG), la moneda que emplea el organismo, sin acudir a los dólares de las reservas del Banco Central (BCRA).



De esta manera, el Ministerio de Economía vuelve a cumplir con los pagos al Fondo por segunda vez en una semana sin tocar un solo dólar del BCRA.



“La Argentina paga sin usar reservas por un acuerdo de Massa con Qatar. Por primera vez en la historia, Qatar realiza una operación de crédito con la Argentina”, explicaron en la mañana de ayer fuentes del Palacio de Hacienda.

Habrá medidas sobre sumas fijas y jubilaciones post Paso

El ministro de Economía, Sergio Massa, adelantó ayer que luego de las elecciones primarias “habrá anuncios” referidos a “sumas fijas” para mejorar salarios y a un ajuste en el “impuesto a las Ganancias y las jubilaciones”, que por la veda electoral no se pueden efectuar antes del 13 de agosto.



“En el corto plazo, hay tres cosas centrales. Una con la mejora de ingresos, tenemos que resolver el tema de ganancias que va a mejorar el salario de muchos; resolver el tema de la suma fija porque va a resolver sobre todo la situación de los salarios más bajos y tenemos que tener recursos para fortalecer la situación de los jubilados”, dijo el ministro.



Massa, precandidato a Presidente por Unión por la Patria (UP) afirmó además que la Comisión Nacional de Valores y el Unidad de Información Financiera “estarán más firmes” en los próximos días con su seguimiento del mercado cambiario local.



El dólar en el mercado libre de cambio llegó a cotizar hoy a $580 pero retrocedió y cerró en torno a los $ 574, el mismo valor que ayer, al tiempo que el Banco Central compraba unos U$S 221 millones, alentado por las liquidaciones del Programa de Incentivo a las Exportaciones que reconoce un dólar de $340 a las exportaciones del maíz, entre otras.



Massa explicó que el “dólar blue” es “un mercado en el que dos o tres pícaros meten ruido” por lo que “hemos decidido intervenir en los mercados financieros” para no permitir más especulaciones.



El precandidato llamó a tener “orden fiscal” y también superávit en la balanza comercial, al recordar que “los mejores momentos de los argentinos eran cuando más vendíamos que lo que comprábamos” al exterior.